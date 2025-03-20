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七六人總管依賴「人工智慧」建隊　舊將：他要你別給哈登大約？

▲▼七六人哈登。（圖／CFP）

▲2022-23賽季哈登效力於費城七六人。（圖／CFP）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

前費城七六人球員小莫里斯（Marcus Morris Sr.）近期在播客節目《Kevin O'Connor Show》中抨擊球隊總管莫雷（Daryl Morey），指責他過度依賴人工智慧（AI）來協助建隊，並質疑放走哈登（James Harden）、簽下水土不服的喬治（Paul George）都是聽信AI的決策。

小莫里斯認為莫雷過度仰賴AI，超越了籃球該有的運作模式，「他一直想要打造新潮的球隊，不斷更換球員，但他真的了解在費城打球的生態嗎？我能理解AI在某些方面會有幫助，比如進攻、數據分析等。但如果AI告訴你該選哪位球員，或者哪位球員適合你的體系，那就太過頭了，他（莫雷）相信AI這麼久以來贏過什麼？他已經很久沒贏過了。」

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小莫里斯接著提及前隊友哈登在2023年公開指責莫雷撒謊，並誓言永不與其共事的事件。哈登當時指控莫雷未履行承諾，憤怒要求交易，最終被送往洛杉磯快艇。

▲▼七六人馬丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年季後賽，馬丁對塞爾提克繳出好表現，休賽季時莫雷奉上4年合約延攬。（圖／達志影像／美聯社）

「你告訴我的兄弟（哈登）會幫他做到某些事，然後卻沒兌現，難道AI是告訴你（莫雷）不要給哈登他想要的合約嗎？」小莫里斯諷刺道，「AI告訴他去找喬治（Paul George）、聘請納斯（Nick Nurse）嗎？還是AI告訴他簽下馬丁（Caleb Martin），是因為他在東區決賽對波士頓的表現好嗎？但他根本不擅長投籃，你隊上有3個需要大量持球的球員，為什麼馬丁會是你的首選補強？」

小莫里斯接著說，「你怎麼能指望用全新的陣容就立即奪冠？我還沒見過哪支球隊休賽季換掉10名球員後，能在隔年馬上變強，我不喜歡他的球員選擇方式。」

小莫里斯曾在2023-24賽季為七六人效力，同年被交易至克里夫蘭騎士。他認為自己也是莫雷「聽信AI」策略下的犧牲品。自莫雷接管七六人以來，球隊核心不斷更換，從西蒙斯（Ben Simmons）到哈登，如今又是喬治，球隊陣容每年都在重組，無法建立長期的化學反應。

關鍵字： NBA莫雷小莫里斯哈登喬治七六人

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