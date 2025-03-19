美好開端！大谷翔平開轟：當下就覺得會過，後面有點微妙...

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇今天6比3擊敗小熊，開幕戰取得2連勝。大谷翔平此役以「第一棒・指定打擊（DH）」身份先發出場，繳出3打數1安打、1全壘打、1打點、2次四壞球的成績，賽後登上英雄舞台，受訪透露很開心擊出本季首轟，今年有一個好的開始。

どじゃほー

オオタニサンめっちゃカッコ良かったデース



鈴木誠也は心配やけど3本もホームラン見れたし楽しかったわ❗️



また日本でやってくれるかな



大谷翔平

ドジャース

カブス

MLB pic.twitter.com/KGnMWoWVu6 — とらら(@2023_tigers) March 19, 2025

他在第五局第三打席敲出一發右外野方向的陽春全壘打，全場觀眾瞬間沸騰。雖然球曾因爭議進行影像輔助判決，最終仍被確定為全壘打，讓滿場球迷起立歡呼，為他喝采。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後，大谷站上英雄訪問台，喜悅地表示，「很開心能贏球，也總算敲出了一支全壘打，讓我鬆了一口氣，當下覺得應該會過牆，但後來變得有點微妙。不過，最終能夠出現這支全壘打，真的很棒！」

道奇隊在東京開幕戰2連勝，取得完美開季，大谷對此表示，「這真的是一個很棒的開始，能夠在東京拿下2連勝，是一個好的開端。希望今年能夠成為美好的一年，我也會全力以赴，為冠軍努力！」

此外，大谷也對東京系列賽留下深刻印象，「這次比賽真的成為了美好的回憶，如果未來還有機會，希望能夠再次在這樣的氛圍中比賽！」

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

