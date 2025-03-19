道奇6比3開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木朗希：必須向他致敬





▲小熊隊總教練讚道奇先發投手佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

芝加哥小熊隊在19日於東京巨蛋進行的開幕系列賽第2戰中，以3比6不敵洛杉磯道奇隊，遭遇2連敗。賽後，小熊隊總教練康索（Craig Counsell）回顧了這次在東京的兩場比賽，談到今天對方先發投手佐佐木朗希，直言必須向對方致敬。

對於這場東京開幕戰系列賽，康索表示，「這是一個非常棒的體驗，雖然結果不是我們所期望的，但這是人生中難得的經歷，能夠親身體驗這樣的舞台，感到非常榮幸。」

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談到東京巨蛋的球迷，康索給予了高度評價，「球場的氛圍非常棒，今晚也迎來滿場觀眾，從球迷那裡獲得了巨大的能量。」

他進一步補充，「昨天（首戰）的氣氛相對比較安靜，但今天因為比賽有更多得分，場面變得更加熱烈。今天的能量比昨天更棒，如果還能多打幾場比賽，氣氛應該會更加火爆。」

對於本場比賽道奇隊的先發投手佐佐木朗希迎來大聯盟首秀，康索也特別點名讚賞，「我們的打線採取了不錯的策略，也選到了一些四壞球，成功製造了得分機會。」他補充說，「雖然沒有敲出適時安打，但我們還是給了他一定的壓力。第三局我們一度攻佔滿壘，可惜沒能把握機會，而他成功脫困。如果當時能敲出關鍵一擊，局勢可能會大不同。」

最後，康索表示，「我們必須向他致敬，他今天的表現值得肯定。」



