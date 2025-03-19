運動雲

>

道奇6比3開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木朗希：必須向他致敬

▲▼ 佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊隊總教練讚道奇先發投手佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

芝加哥小熊隊在19日於東京巨蛋進行的開幕系列賽第2戰中，以3比6不敵洛杉磯道奇隊，遭遇2連敗。賽後，小熊隊總教練康索（Craig Counsell）回顧了這次在東京的兩場比賽，談到今天對方先發投手佐佐木朗希，直言必須向對方致敬。

對於這場東京開幕戰系列賽，康索表示，「這是一個非常棒的體驗，雖然結果不是我們所期望的，但這是人生中難得的經歷，能夠親身體驗這樣的舞台，感到非常榮幸。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到東京巨蛋的球迷，康索給予了高度評價，「球場的氛圍非常棒，今晚也迎來滿場觀眾，從球迷那裡獲得了巨大的能量。」

他進一步補充，「昨天（首戰）的氣氛相對比較安靜，但今天因為比賽有更多得分，場面變得更加熱烈。今天的能量比昨天更棒，如果還能多打幾場比賽，氣氛應該會更加火爆。」

對於本場比賽道奇隊的先發投手佐佐木朗希迎來大聯盟首秀，康索也特別點名讚賞，「我們的打線採取了不錯的策略，也選到了一些四壞球，成功製造了得分機會。」他補充說，「雖然沒有敲出適時安打，但我們還是給了他一定的壓力。第三局我們一度攻佔滿壘，可惜沒能把握機會，而他成功脫困。如果當時能敲出關鍵一擊，局勢可能會大不同。」

最後，康索表示，「我們必須向他致敬，他今天的表現值得肯定。」


 

關鍵字： 棒球小熊隊東京開幕戰康索道奇队

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平開轟後遭敬遠引噓聲！美媒也不滿：才第2場，這也要躲？

大谷翔平開轟後遭敬遠引噓聲！美媒也不滿：才第2場，這也要躲？

「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照　升格當爸超幸福

「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照　升格當爸超幸福

喬丹才不會這樣做！詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

喬丹才不會這樣做！詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

快訊／賀丹、賀博確定回歸中華男籃！　今夏將3度參戰瓊斯盃

快訊／賀丹、賀博確定回歸中華男籃！　今夏將3度參戰瓊斯盃

快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

罕見！大谷翔平東京開幕戰坦承緊張　道奇教頭揭露賽前一異狀

罕見！大谷翔平東京開幕戰坦承緊張　道奇教頭揭露賽前一異狀

兄弟329大巨蛋開幕戰預售破2萬張！兩戰熱銷4.2萬張　挑戰新紀錄

兄弟329大巨蛋開幕戰預售破2萬張！兩戰熱銷4.2萬張　挑戰新紀錄

看好巴特勒穩留勇士　柯爾：他非常尊重柯瑞

看好巴特勒穩留勇士　柯爾：他非常尊重柯瑞

道奇6比3開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木朗希：必須向他致敬

道奇6比3開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木朗希：必須向他致敬

東京巨蛋開幕戰突遭雷射筆干擾　球迷怒轟：日本的恥辱！

東京巨蛋開幕戰突遭雷射筆干擾　球迷怒轟：日本的恥辱！

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

熱門新聞

大谷翔平開轟後遭敬遠引噓聲！美媒也不滿：才第2場，這也要躲？

「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照　升格當爸超幸福

喬丹才不會這樣做！詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

快訊／賀丹、賀博確定回歸中華男籃！　今夏將3度參戰瓊斯盃

快訊／劉錚傷勢無礙領銜出擊　中華男籃對決關島12人名單出爐

罕見！大谷翔平東京開幕戰坦承緊張　道奇教頭揭露賽前一異狀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷開轟後遭敬遠引噓聲：這也要躲？

2「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照

3詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

4賀丹賀博回歸中華男籃 3度參戰瓊斯盃

5劉錚領銜　中華男籃對決關島12人出爐

最新新聞

1樂天痛擊台鋼12比3豪取二連勝

2胡瓏貿自稱神經病　被羅斯得22分不滿

3美好開端！大谷翔平開轟：有點微妙

4道奇開幕2連勝！小熊教頭盛讚佐佐木

5新秀曾聖安帶頭反攻助龍3比1勝兄弟

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366