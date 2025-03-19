道奇球員熱衷春季甲子園　小熊關注大谷母校比賽

▲道奇大谷翔平（左）、T.赫南德茲（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今（19）日與芝加哥小熊在東京巨蛋進行大聯盟開幕系列賽第2戰。賽前，道奇外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernández）等多名球員聚集在球隊餐廳，觀看日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）直播，展現對日本棒球文化的濃厚興趣。

第97屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）18日開幕，賽程總計13天（包括2天休息日），決賽預計在3月30日登場。

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今天賽前，道奇隊球員對於這項賽事展現高度關注。T.赫南德茲、羅哈斯（Miguel Rojas）、阿爾蒙特（Yency Almonte）、拉克斯（Gavin Lux）以及教練伍德沃德（Travis Woodward）等10多名球隊成員聚集在螢幕前，專注觀看青森山田高校與沖繩尚學高校的比賽。

值得一提的是，前一天芝加哥小熊的球員們也對日本高校棒球展現興趣，他們觀看了二刀流球星大谷翔平的母校花卷東高校（岩手）與米子松蔭高校（鳥取）之戰。

此外，由於左肋骨疼痛而臨時缺席開幕戰的道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）於今日受訪時表示，自己的傷勢已有所好轉，「比昨天狀況更好了。」