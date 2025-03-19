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道奇陣容調整！薩爾進40人名單　潛力左投意外下放小聯盟

▲▼道奇右投薩爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲右投薩爾進入道奇40人名單。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇目前正在東京進行大聯盟開幕系列賽。賽前，球隊宣布已將右投薩爾（Matt Sauer）加入40人名單，並將左投弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）下放至小聯盟。此外，傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）如先前自曝的正式進入60天傷兵名單。

26歲的薩爾在今年春訓以「非名單受邀球員」身份參加道奇訓練，他在4場出賽中投了7又2/3局，送出8次三振，表現穩定。薩爾於去年在堪薩斯皇家迎來大聯盟初登板，14場比賽中投出7.71的防禦率，尚未取得勝敗紀錄。儘管大聯盟成績不佳，但道奇仍看好他的潛力，希望他能在投手教練指導下有所提升，於今日正式進入球隊40人名單。

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另一方面，23歲的弗羅布萊斯基在今年春訓期間表現亮眼，4場登板拿下2勝0敗，防禦率僅1.93。然而，隨著球隊名單調整，他暫時被下放至小聯盟，未來仍有機會被召回大聯盟。

▲▼道奇左投弗羅布萊斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇左投弗羅布萊斯基春訓表現不俗，因調整名單被下放小聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

道奇傳奇左投克蕭將進入生涯第18個大聯盟賽季，但由於傷勢仍在恢復中，他確定將從60天傷兵名單開始新賽季。這位3屆賽揚獎得主去年因左腳拇指傷勢僅出賽7場，投出2勝2敗，防禦率4.50，隨後便因傷報銷。

克蕭在休賽季接受了手術，目前仍處於復健階段，道奇尚未公布他的確切復出時間，但預計最快可能在賽季中期回歸。值得關注的是，克蕭目前生涯累計2964次三振，僅差36次即可達成3000次三振的歷史性里程碑。

關鍵字： MLB道奇克蕭薩爾弗羅布萊斯基小聯盟

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