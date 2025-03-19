重返生涯起點！勇士小聯盟合約簽下金柏瑞　附帶激勵條件

▲亞特蘭大勇士用小聯盟合約簽下金柏瑞。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據《The Athletic》報導，亞特蘭大勇士與9屆全明星後援投手金柏瑞（Craig Kimbrel）簽下一紙小聯盟合約，他將重返自己大聯盟生涯的起點球隊。報導指出，該合約包含激勵條款，若金柏瑞成功晉升勇士大聯盟名單，他將獲得200萬美元的薪資。

金柏瑞將在5月底滿37歲，去年他在巴爾的摩金鶯隊表現不理想，在52又1/3局的投球中送出30次保送，防禦率高達5.33，且在29次救援機會中僅成功23次，有6次救援失敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金柏瑞的巔峰期大部分在勇士度過，這位右投手於2008年選秀會上被勇士選中，並在2010年升上大聯盟後迅速崛起，成為聯盟最具宰制力的終結者之一。他在2010年至2014年間，為勇士隊出賽289局，防禦率僅1.43，累計186次救援成功，送出476次三振，並4度入選全明星賽。此外，他在此期間4度進入國聯賽揚獎投票前10。

在離開勇士隊後，金柏瑞輾轉多支球隊，包括聖地牙哥教士隊、波士頓紅襪隊、芝加哥小熊隊、芝加哥白襪隊、洛杉磯道奇隊、費城費城人隊以及金鶯隊。金柏瑞職業生涯共9次入選全明星賽，且在2018年與波士頓紅襪一同贏得了世界大賽冠軍。

儘管如今的金柏瑞已無法再現當年勇士時期的統治力，但這次重返亞特蘭大仍讓勇士球迷充滿期待。據報導，金柏瑞並未獲保證進入大聯盟名單，他將在春訓期間爭取開季位置，證明自己仍具備競爭力。