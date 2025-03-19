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「龍之孫」誕生！徐若熙甜曝寶寶照　升格當爸超幸福

▲徐若熙升格當爸。（圖／截自徐若熙IG）

▲徐若熙升格當爸。（圖／截自徐若熙IG）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍王牌投手徐若熙再傳喜訊！他於3月19日一早在IG限時動態發布寶寶的照片，並標記老婆，附上愛心表情符號，與粉絲們分享喜悅，綽號「龍之子」的徐若熙正式升格當爸，「龍之孫」誕生隨即引起球迷熱議。

徐若熙的妻子去年宣布喜訊時，曾在IG上發文，感性告白：「2024年，我們一起多了兩個身分。我想陪你，很久很久。」她感慨兩個不完美的人，能夠在茫茫人海中相遇、互相陪伴並共度生活已經是一種幸福，「日子看似渺小又重複，但每一天都是禮物。」

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事實上，徐若熙在2024年3月30日的中華職棒開幕戰中，投出中職在台北大巨蛋的歷史首球，並且拿下首勝。賽後，徐若熙的老婆在個人IG上宣布了他們訂婚的消息，當時他曬出兩人開心合照，分享人生重要時刻。兩人成為夫妻，並迎接新生命的到來，讓許多球迷為之興奮。

徐若熙上個月在經典賽資格賽中表現亮眼，投出與生涯最速紀錄持平的158公里火球，展現強大壓制力。他在3.2局的投球中狂飆5次三振，甚至獲得大聯盟記者盛讚：「根本不需要早晨的咖啡，因為他在場上的火球威力已經足以讓所有人瞬間清醒。」然而，回到母隊後，他因右大腿不適導致進度延宕，確切復出時程尚未確定。

關鍵字： 味全龍徐若熙寶寶IG球迷

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