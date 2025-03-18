東京巨蛋開幕戰突遭雷射筆干擾　球迷怒轟：日本的恥辱！

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊與芝加哥小熊隊3月18日在東京巨蛋進行MLB開幕戰，然而比賽期間發生雷射筆干擾事件，導致比賽一度中斷，令球迷憤怒不已，在社群媒體上掀起熱烈討論。

事件發生在8局上半，道奇進攻，場上一出局無人壘的情況下，比賽突然中斷。隨後，主審向兩隊板凳席說明情況，並透過廣播宣布確認到從左外野看台方向有雷射筆照射，這一異常狀況引發全場關注。

對於這種惡劣行為，許多球迷在社群媒體上表達不滿與憤怒：「使用雷射筆的人應該永久禁止入場！」「日本人的禮儀怎麼變差了？」「不要只學MLB的壞習慣……」「這簡直是日本的恥辱！」等批評聲浪不斷湧現。

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儘管比賽受到干擾，最終道奇仍以4比1擊敗小熊，順利拿下開幕戰勝利。大谷翔平貢獻雙安，山本由伸5局僅失1分好投奪勝。