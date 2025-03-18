大谷球鞋藏「愛犬」 球迷驚喜連連：像是一起奔跑！

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊於3月18日在東京巨蛋以4比1擊敗芝加哥小熊，成功拿下本季開幕戰。日籍投手山本由伸交出5局1失分的優質先發，奪下勝投；而擔任先發指定打擊的大谷翔平則有5打數2安打的亮眼表現，包括一支二壘安打，為球隊勝利貢獻心力。

然而，這場比賽中引起球迷熱議的，不僅是大谷的打擊表現，更有一個令人驚喜的小細節。賽前熱身時，電視轉播鏡頭捕捉到大谷球鞋底部有個特殊圖案——他的愛犬「Decopin（デコピン）」正輕快奔跑的可愛插畫。

雖然這隻愛犬目前仍留在洛杉磯「看家」，但似乎透過這種獨特方式，從腳底默默陪伴並支持著主人的比賽。 這個發現迅速在社群媒體上引爆熱議，球迷們紛紛留言：「原來在這裡啊！」「這也太可愛了吧！」「完全沒想到！」「不算是獨自留守呢！」「這設計太用心了」「一閃而過的畫面反而更有趣」「感覺像是一起奔跑！」等充滿驚喜與感動的回應不斷湧現。

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這場比賽不僅是道奇的成功開局，大谷翔平的精彩表現與這個溫馨的小細節，更讓全球球迷津津樂道，展現了他在場內外的魅力。

▲ 洛杉磯道奇開幕戰大勝！大谷翔平2安打助球隊奪首勝 。（圖／達志影像／美聯社）