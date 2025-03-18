唐西奇3月數據驚人「喜歡被包夾」　訝異鄉村Kobe當初竟落選

Luka Doncic on Austin Reaves:



“This guy just scored 30 in his fourth game in five days… He's an amazing player. For him to go undrafted is unbelievable.” pic.twitter.com/qstIDuAgt5 — Daniel Starkand (@DStarkand) March 18, 2025

記者游郁香／綜合報導

儘管天王詹姆斯（LeBron James）持續高掛免戰牌，湖人還有「金童」唐西奇（Luka Doncic）與「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）撐場，兩人今（18）日合砍51分，率隊以16分差輕取馬刺。唐西奇3月場均30.8分、9.0籃板、9.5助攻，狀態火燙，面對防守球員頻頻包夾他，他霸氣回應，「我喜歡這樣。」

▲湖人金童唐西奇（左）3月數據驚人。（圖／達志影像／美聯社）

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3月以來，唐西奇繳出接近場均大三元的數據，有30.8分、9.0籃板、9.5助攻、2.1抄截的全能表現，三分命中率高達39.8%，有望成為繼詹姆斯後，隊史另一位單月場均30分、9助攻的球員。

隨著唐西奇融入新團隊，表現越來越出色，加上詹姆斯近期在養傷，對手頻繁包夾這位籃球金童，對此他霸氣回應，「我喜歡這樣，這樣可以幫我省點體力。」當對手包夾時，湖人場上便能形成4打3的優勢，為隊友創造更多空檔，也讓球隊的進攻更具流動性。

Austin Reaves led the way for the Lakers in their 2nd win in 2 days!



???? 30 PTS

???? 7 REB

???? 6 AST

???? 2 STL

???? 5 3PM pic.twitter.com/HJsMlfTb5e — NBA (@NBA) March 18, 2025

除了唐西奇，「鄉村Kobe」里夫斯手感也相當火燙，他近4戰場均砍下30.75分、7助攻、6.75籃板，投籃命中率超過5成，對此唐西奇大讚，「這傢伙在5天內的第4場比賽又砍下30分……他真的是一名了不起的球員。對我來說，他竟然在選秀落選，實在令人難以置信。」

▲湖人里夫斯近期手感火燙。（圖／達志影像／美聯社）

湖人奇兵古德溫（Jordan Goodwin）也對里夫斯讚譽有加，「我一直很喜歡AR（里夫斯），雖然他是我們的第3選擇，但比大多數球隊的第1、第2選擇還要出色。」

在湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）的戰術安排下，唐西奇和里夫斯的搭配逐漸打出化學效應，讓湖人在詹姆斯缺陣期間仍能維持競爭力。唐西奇特別提到，他非常欣賞瑞迪克為他設計的戰術，「他看待比賽的方式令人驚嘆。」