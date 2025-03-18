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古林睿煬火球再現！155公里猛飆4K　助火腿奪勝

記者王真魚／綜合報導

台灣火球男古林睿煬在日本職棒熱身賽再次展現壓制力！今（18）日出戰讀賣巨人，他在後段登板接替投球，兩局無失分，最快球速衝上155公里，並送出4次三振，只被擊出1支安打，持續繳出穩定表現。

古林睿煬於第7局登場，首位對決的打者是40歲老將長野久義，前兩球速球逼近154公里，讓打者揮棒落空，接著再用準確的外角直球三振對手，輕鬆拿下出局數。接下來，他運用變化球讓下一棒打者敲成內野滾地球，順利化解。面對第三位打者，則運用7球成功讓對方吞下三振，並且連續投出兩記155公里直球，狀態極佳。

古林睿煬8局續投，依舊維持強勢壓制，開局再以153公里速球三振首名打者歐可耶瑠偉。儘管隨後遭遇小小亂流，被擊出一安並投出一次保送，但他迅速調整，連續解決兩名打者，其中包含讓洋將重砲手卡比吉（Trey Cabbage），吞下三振，並成功讓坂本勇人敲出滾地球出局，完成任務。

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古林睿煬本場投球數31球，繳出2局無失分，送出4K，最快球速155公里。這已是他在日職熱身賽的第二次登板，累積投3局仍無失分，防禦率維持完美的0，持續展現競爭力。

除了古林的優異投球，日本火腿打線也在今天火力全開，特別是在5局下一口氣敲出3支全壘打。

5局下，火腿在1比1平手時，由水谷瞬擊出熱身賽首轟，率先突破僵局。接著，兩出局後，4棒野村佑希也開轟，將球送往左外野看台。緊接著清宮幸太郎不甘示弱，轟出個人熱身賽第2支全壘打，球直飛右外野圍欄後的牛棚，讓主場球迷陷入瘋狂。

7局下，替補登場的馬丁尼茲（Ariel Martínez ）再補上一支右外野陽春砲，為火腿再添分數。全場火腿打線合計4發全壘打，強勢鎖定勝局。最終火腿以5比2贏球。

▲▼ 古林睿煬火球再現！155公里猛飆4K 。（圖／截自X）

▲古林睿煬火球再現！155公里猛飆4K 。（圖／截自X）

關鍵字： 棒球古林睿煬日本職棒全壘打速球

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