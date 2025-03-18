柯瑞爆背傷！勇士7連勝遭少3主力金塊終結　主帥：活該輸球

“I feel fine. Obviously, I didn’t play great at all, so everybody, including coach, is gonna try to figure out why… I feel like more so my back that I’ve been dealing with. See how that responds tomorrow.”



Steph on Kerr saying he’s exhausted pic.twitter.com/J4xUldRneZ — 95.7 The Game (@957thegame) March 18, 2025

記者游郁香／綜合報導

氣勢正旺的勇士今（18）日在主場面對少了3大主力的金塊，灣區大軍整場狂失誤20次，一哥柯瑞（Stephen Curry）就包辦7次，他單場20投僅6中，命中率跌破3成，賽後他坦承最近受到背傷纏身，影響了整體狀態。勇士在三分失準，狂失誤送給對手24分之下，終場以105比114中斷7連勝。

勇士此役錯失大好機會，對手金塊缺少3屆年度MVP約基奇（Nikola Jokić）、明星主控莫瑞（Jamal Murray）以及布勞恩（Christian Braun），但灣區軍團發生多達20次失誤，讓對手輕鬆拿下24分，並錯失12記罰球，三分手感全無，33投僅8中。

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▲勇士一哥柯瑞此役手感冰冷。（圖／達志影像／美聯社）

儘管決勝節一度追到94比97，最終未能完成逆轉，反倒在最後4分鐘發生3次失誤、賠上3次犯規，讓金塊穩穩守住勝利。

灣區天王柯瑞今日雖有20分進帳，但他手感冰冷，合計20投6中，三分球7投1中，還發生7次失誤。他賽後透露近期深受背部問題困擾，「我覺得狀態還好，只是沒打出應有的水準，失誤太多。主要是背部的問題，已經持續幾天了，明天再看看情況，其他方面我都沒問題。」

▲勇士7連勝遭終結。（圖／達志影像／美聯社）

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）對球隊的表現很失望，「我們沒有好能量，沒有好的肢體語言，從比賽一開始就像是在同情自己，這是一個艱難的夜晚。」他進一步補充，「該贏的球隊贏了。我們不配贏這場比賽……這場失利完全是我們自找的。」

Jimmy Butler when asked about Steph Curry’s fatigue



“That’s on myself and that’s on us as a unit to pick up the slack for him…He’s our leader and we must protect him.” pic.twitter.com/L9GWnkuRqT — Anthony Slater (@anthonyVslater) March 18, 2025

柯瑞受到背部不適影響，隊友巴特勒（Jimmy Butler）認為，球隊應該為他分擔壓力，「這是我的責任，也是我們整個團隊的責任，要為他分擔壓力。他是我們的領袖，我們必須保護他。」這位灣區強力新援此役貢獻23分、8籃板和6助攻，外帶2抄截、1火鍋的全能數據，可惜還是不足以幫助球隊延續連勝紀錄。