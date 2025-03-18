平野惠一「換身份」總統府演講很光榮　兄弟拚連霸喊出3大目標

▲平野惠ㄧ。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

2024年中職總冠軍中信兄弟18日受邀來到總統府接受表揚，總教練平野惠一在演講中展現謙遜與鬥志，他表示：「被賦予這麼重要的任務，是很光榮的事。原本想即興發揮，但考量到翻譯需要時間，最後還是決定照著講稿進行。不過，講稿其實沒有準備太久就完成了。」

平野惠一提到，台灣棒球近年在國際賽場上展現強大實力，從12強賽奪冠、各級國際賽佳績，到世界棒球經典賽（WBC）成功晉級會內賽，這一切不僅提升台灣棒球的國際聲量，也讓國內外的聲援與支持更加熱烈。他也對中信兄弟四年內三度奪冠的成就感到驕傲，強調這是球員揮灑汗水的結晶，也是球隊後勤團隊辛勤努力的成果。

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展望新賽季，平野惠一強調「進化」是2025年的口號，希望全隊能夠超越自我，持續提升競爭力。他透露，休賽季期間球團積極投資球員養成，派遣選手前往美國、日本進修，並在春訓期間引進高科技發球機與增加外籍教練，包含亞洲第一位女性打擊教練，讓球隊在技術層面持續進步，維持競爭力。

對於2025年的目標，他提出三大重點：「首先，我們要挑戰二連霸；其次，希望吸引更多球迷進場，讓球場氛圍更加熱烈；最後，最重要的是，讓所有球迷都能開心享受比賽。」

平野惠一特別感謝球團、選手及啦啦隊的付出，「這些汗水與淚水換來的成果，都是大家共同努力的結晶。無論是炎熱的夏天還是下雨天，都幫球隊應援。」

「中信兄弟的精神就是永不放棄，勇於挑戰。我們不僅是棒球人，更是社會的一分子，希望球員們能成為社會的榜樣，成為小朋友的目標。」平野惠一表示。