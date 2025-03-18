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李灝宇支援大聯盟春訓熱身賽敲長打！擊球初速締全隊最快

▲▼ 李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

▲ 李灝宇代打二壘安打助老虎隊擊敗海盜 。（圖／截自brossports_officia IG）

記者王真魚／綜合報導

老虎隊台灣旅美好手李灝宇雖然已下放小聯盟，不過今天支援大聯盟春訓熱傷賽，面對海盜隊繳出2打數1安的表現，其中一支安打為二壘安打。老虎隊最終以9比6擊敗海盜隊。

李灝宇在6局下代打上場，面對海盜隊右投羅倫斯（Justin Lawrence）的內角95.9英哩（約154.3公里）伸卡球，在滿球數情況下揮出右外野二壘安打。

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數據指出，這一擊的初速達106英哩（約170.5公里），不僅成為老虎隊全場最快擊球初速，飛行距離也達270英尺，約82.3公尺。

李灝宇第7局接替守三壘，同局下半因對方一壘手接球失誤而上到二壘。本季春訓至今，李灝宇已出賽14場，累計24打數敲出4支安打，包括3支長打，另有10次三振及2次保送，打擊率為1成67。

儘管春訓成績不理想，李灝宇仍被視為老虎隊農場的重要潛力股。他在球隊的新秀排名中位居第8，顯示球團對他的高度期待。

先前球探報告曾預測，李灝宇今年有望從3A托萊多泥母雞隊（Toledo Mud Hens）出發，迎來職業生涯一大考驗。3A的投手擅長運用變速球與指叉球，他必須提升對變化球的應對能力，避免陷入攻擊困境。

關鍵字： 李灝宇春訓老虎隊台灣大聯盟

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