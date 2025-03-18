喬丹才不會這樣做！詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

LeBron James had kids chipping at him while he was watching Bryce James state championship game, they even be hating on LeBron when he’s watching his kids play basketball… wth ???? pic.twitter.com/7MhSTSaEqw — SM Highlights (@SMHighlights1) March 17, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）因腹股溝傷勢至少還要休養1周，他日前並未隨隊到客場，而是飛到沙加緬度觀看二兒子布萊斯（Bryce James）參加州冠軍賽，他觀戰時後方不斷有球迷試圖干擾他，社群媒體上也出現批評聲浪，有人直言，「喬丹（Michael Jordan）才是真正的史上最佳，他永遠不會錯過球隊的比賽。」

▲湖人天王詹姆斯日前並未隨湖人到客場，而是去看二兒子的比賽引起罵聲。（圖／路透）

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根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，詹姆斯已於當地時間上周日進行傷後首次場上訓練，但湖人方面仍持續觀察他的恢復狀況，預計他至少還需要休戰一周，以確保不會影響長期健康。另外，混血前鋒八村壘也有望在本周復出。

LeBron is loving it after an And 1 bucket to put Sierra Canyon up 5 with 17 seconds left in the game. pic.twitter.com/0fQUo50Ypf — West Coast Preps (@westcoastpreps_) March 15, 2025

湖人上周作客公鹿與金塊的比賽，詹姆斯都未隨隊，他飛到沙加緬度觀看次子布萊斯代表塞拉峽谷高中出戰州冠軍戰，最終塞拉峽谷高中以58比53擊敗林肯斯托克頓高中，贏得加州一級聯賽冠軍。

▲詹姆斯預計還要休養1周。（圖／路透）

然而，詹姆斯的選擇卻在網路上引發熱議，部分球迷認為，身為球隊核心，他應該優先支持湖人，並與隊友共度傷病期，甚至有人拿這次缺席與「籃球之神」喬丹做比較， 「MJ才是真正的GOAT（史上最佳），他永遠不會錯過球隊的比賽。」「喬丹和布萊恩（Kobe Bryant）職業生涯中總是帶傷出戰，這就是紀律和團隊精神的展現。」

甚至有網友質疑詹姆斯的傷勢出現在一個「剛好」、「完美」的時機，暗指他只是想藉由傷病名義陪伴家人。不過，也有人力挺詹姆斯，認為他作為一名父親，願意親臨現場支持兒子打冠軍戰，這是值得尊敬的行為，「籃球只是他的職業，家庭才是最重要的，這是詹姆斯一直以來強調的價值觀。」