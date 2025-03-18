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喬丹才不會這樣做！詹皇養傷去看二兒子打冠軍戰引罵聲

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）因腹股溝傷勢至少還要休養1周，他日前並未隨隊到客場，而是飛到沙加緬度觀看二兒子布萊斯（Bryce James）參加州冠軍賽，他觀戰時後方不斷有球迷試圖干擾他，社群媒體上也出現批評聲浪，有人直言，「喬丹（Michael Jordan）才是真正的史上最佳，他永遠不會錯過球隊的比賽。」

▲湖人詹姆斯提前結束客場之旅，未隨隊前往密爾瓦基。（圖／路透）

▲湖人天王詹姆斯日前並未隨湖人到客場，而是去看二兒子的比賽引起罵聲。（圖／路透）

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根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，詹姆斯已於當地時間上周日進行傷後首次場上訓練，但湖人方面仍持續觀察他的恢復狀況，預計他至少還需要休戰一周，以確保不會影響長期健康。另外，混血前鋒八村壘也有望在本周復出。

湖人上周作客公鹿與金塊的比賽，詹姆斯都未隨隊，他飛到沙加緬度觀看次子布萊斯代表塞拉峽谷高中出戰州冠軍戰，最終塞拉峽谷高中以58比53擊敗林肯斯托克頓高中，贏得加州一級聯賽冠軍。

▲▼湖人詹姆斯。（圖／路透）

▲詹姆斯預計還要休養1周。（圖／路透）

然而，詹姆斯的選擇卻在網路上引發熱議，部分球迷認為，身為球隊核心，他應該優先支持湖人，並與隊友共度傷病期，甚至有人拿這次缺席與「籃球之神」喬丹做比較， 「MJ才是真正的GOAT（史上最佳），他永遠不會錯過球隊的比賽。」「喬丹和布萊恩（Kobe Bryant）職業生涯中總是帶傷出戰，這就是紀律和團隊精神的展現。」

甚至有網友質疑詹姆斯的傷勢出現在一個「剛好」、「完美」的時機，暗指他只是想藉由傷病名義陪伴家人。不過，也有人力挺詹姆斯，認為他作為一名父親，願意親臨現場支持兒子打冠軍戰，這是值得尊敬的行為，「籃球只是他的職業，家庭才是最重要的，這是詹姆斯一直以來強調的價值觀。」

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇

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