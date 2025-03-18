蔡其昌進入「獅迷大本營」！幽默敲碗賴總統開賣紅色帽T

▲ 蔡其昌感性致詞「棒球團結台灣」 ，為球迷敲碗盼賴總統推出紅色台灣帽T 。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

記者王真魚／綜合報導

總統賴清德今（18）日上午在總統府接見2024年台灣大賽冠軍中信兄弟隊，除了向「黃衫軍」表達祝賀外，中華職棒會長蔡其昌也發表感性致詞，也不忘幫球迷朋友們和總統「敲碗」推出紅色台灣帽T。

蔡其昌在致詞中首先表示，「很高興再次帶領冠軍球隊來到總統府，總統剛剛我看心情非常好，一一細數中信兄弟很多球員的好表現。我知道總統雖然很高興，也很熱情歡迎大家，但難免心中有點小小遺憾。」

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他幽默指出，「其實不只總統遺憾，還有一個人也很遺憾，就是坐在旁邊的副總統。這裡我號稱是獅迷大本營，總統和副總統都是獅迷。但我覺得棒球迷永遠都會有遺憾，因為棒球是圓的，沒有一隊永遠會贏。」

蔡其昌更表示，「像爪迷也曾經6年都非常遺憾，這都是一樣，棒球和人生都是一樣道理。我相信兩人的遺憾，將是統一獅今年最佳動力。」

蔡其昌特別感謝總統熱情接待，並回顧了中華隊12強以及經典賽資格賽的表現，「從去年12強到今年資格賽，我們面臨很大挑戰。12強賽時國人、國際沒有看好我們，但大家將士用命，用成績告訴國人台灣棒球很有機會，選手也很努力，我們做到了！」

「資格賽則是面對不能輸的問題，一定要拿到這資格，形成與12強完全不同的壓力，但我們也做到了。我們順利在最後關鍵一役拿下勝利，取得明年最有可能在東京舉行的經典賽資格。」

對於棒球在台灣的特殊地位，蔡其昌有深刻見解，「棒球為什麼國人特別喜愛，除了歷史因素之外，棒球展現出來的意義其實跟台灣命運很像。台灣都會面對很多困難，每一次困難都不一樣，但我們都可以全國不分黨派，大家在關鍵時刻團結在一起，所以我們可以一路克服很多難關走到今天。所以棒球團結這個國家，也讓台灣人在灰暗歲月當中看到希望，感覺平淡日子當中多了這個世界冠軍，多了一份喜氣。」

「我想不只是棒球這個運動本身，棒球跟運動與國人生活以及發展，似乎更緊密地連結在一起。」蔡其昌感性地說。

蔡其昌進一步表示，「也要特別謝謝不只是今天冠軍兄弟從總教練、隊職員到選手到我們啦啦隊，以及所有在這過程當中支持棒球的球迷朋友，因為有你們在背後的支持，很多目標挑戰才能一項項解決與過關。」

職棒今年走入第36年，蔡其昌直言，職棒發展不是一直一帆風順，職棒發展是一棒接一棒，「有的人走得快，有的人走得慢。我還是很感謝歷任會長，包括我前面的吳志揚會長，如果沒有他先跟味全龍洽商讓他們加盟，接著台鋼又加入，我們沒有辦法恢復六隊榮景。棒球是台灣人共同喜歡的運動，職棒36年發展也是所有各球團以及會長努力經營的成果。」

「大家要珍惜、一起愛護，最好方式就是大家一起進場看球，3月29日開幕戰傳統戲碼，延續冠軍賽戲碼，統一獅對中信兄弟，希望大家一起來，歡迎總統、副總統等一起進場為大家加油。」

蔡其昌不忘提醒總統關於球迷的期待，「今天特別穿這一件黑色帽T，因為很多球迷提醒我，中職授權那一件桃紅色只有總統和副總統有，球迷朋友請我一定要提醒總統，什麼時候要販售粉紅色帽T。」最後他再次感謝，「謝謝大家，謝謝有一個愛棒球的總統。」