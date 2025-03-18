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拳擊預計納入2028奧運！IOC本周表決　林郁婷有望拚金牌2連霸

記者游郁香／綜合報導

國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）宣佈，拳擊預計將繼續成為2028年洛杉磯奧運的比賽項目，由新獲認可的世界拳擊總會（World Boxing）負責舉辦比賽，只要本周在希臘舉行的國際奧會全體會議批准就能定案，巴赫表示，他預計這一通過將是一個形式。

「我非常有信心，大會將會通過這項決議，讓全球的拳擊選手確保，只要他們的國家協會獲得世界拳擊總會的認可，他們就能參加2028年洛杉磯奧運。」巴赫如此說道。

巴赫的聲明結束了多年來關於國際拳擊管理的爭議，也針對去年巴黎奧運期間爆發的「性別爭議」提供了一個明確方向。在巴黎奧運中，阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）與台灣拳后林郁婷的參賽資格成為全球體壇關注焦點，國際拳擊總會（IBA）對其參賽的反對加劇了爭議。

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▲林郁婷出席《臺灣驕傲 新北榮耀》奧運選手簽名會。（圖／記者林敬旻攝）

▲拳擊預計續留奧運，台灣拳后林郁婷有望拚金牌2連霸。（圖／記者林敬旻攝）

IOC於今年2月正式給予世界拳擊總會「臨時認可」，確立其為奧運拳擊的新管理機構。世界拳擊總會由IBA分裂而來，後者在巴黎奧運期間對IOC與巴赫本人進行激烈抨擊，指責他們允許克莉芙與林郁婷參賽，然而，IBA未能提供具體細節，且公開聲明前後矛盾。最終，IOC確認兩位選手具備資格，並且她們最終皆奪下金牌。

IBA自1946年起為拳擊的官方管理機構，但由於財務問題及內部管理不善，IOC於2019年暫停其資格，並於2023年正式開除IBA。IBA的問題在2020年新任主席克雷姆列夫（Umar Kremlev）上任後進一步惡化，IOC認為該組織未能展現足夠的改革進展，因此決定將其逐出奧運體系。

IOC在2020東京奧運與2024巴黎奧運期間，成立專案小組負責管理拳擊比賽，但曾表示不會再承辦拳擊賽事。因此，2028年洛杉磯奧運將由世界拳擊總會負責組織比賽。

▲▼台灣拳后林郁婷透露，已經有單位出面幫忙保護她的金牌。（圖／翻攝自IG）

▲台灣拳后林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／翻攝自IG）

目前，世界拳擊擁有84個國家協會成員，但僅有7個非洲國家加入，且未獲得西班牙與俄羅斯的支援。根據IOC資料，2024巴黎奧運的拳擊選手中，約有62%來自世界拳擊總會成員國。

世界拳擊總會主席範德沃斯特（Boris van der Vorst）對IOC的決定表示歡迎，並強調，「這是奧運拳擊運動的一個重要決定，使該項運動更接近完全恢復到奧運比賽項目。我們理解奧運參賽資格是一種榮譽，而非權利。我們向IOC保證，如果拳擊能夠留在洛杉磯奧運，世界拳擊總會將成為值得信賴的合作夥伴，並完全遵守奧運憲章的價值觀。」

關鍵字： 奧運拳擊林郁婷IOC

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