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西武佐藤因「睡過頭」遭下放三軍 過去不當行為再度被翻出

▲▼ 佐藤龍世。（圖／截自X）

▲ 佐藤龍世。（圖／截自X

記者王真魚／綜合報導

3月15日，日本職棒埼玉西武獅隊的佐藤龍世被降至三軍，震驚球迷。2024賽季，他在一軍的表現頗受矚目，如今的驟降讓人錯愕。而他過去的不當行為也再度被翻出引發熱議。

根據報導，佐藤被降至三軍的原因是「睡過頭」。6日，西武與日本火腿隊的比賽結束後，他因喝酒醉宿於非官方下榻的飯店，並與女性共度一夜。7日球隊原定從札幌移動至靜岡，但佐藤未能準時抵達機場，錯過了球隊班機，這起事件導致他被降至三軍。

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對此，西口文也監督強烈不滿，直言，「因為睡過頭所以降到三軍，就這麼簡單。我希望他能意識到自己現在所處的立場。」

球迷們在網路上也對佐藤的行為表示失望，「如果只是單純睡過頭也就算了，這種情況下降三軍是應該的」、「如果是真的，那他根本沒心思打球」、「西武問題球員太多了吧（笑）」、「現在終於明白他當初為何被日本火腿放棄了」。

事實上，這已不是佐藤第一次因行為不當受到批評。 2020年10月，他因違反道路交通法被判處3個月有期徒刑、緩刑2年。

效力於日本火腿時，曾在「鳳凰聯盟」比賽中打出右外野飛球後，連一壘都不跑，直接走回休息區，此舉引發新庄剛志監督的憤怒。

此外，他在大學時期因陷入打擊低潮，曾在場邊蹲坐擺出不服氣的態度，與教練發生對立。

佐藤於2022年透過與山田遙楓的交易轉隊至西武。2024年賽季，他創下個人生涯新高的93場出賽、72支安打、7發全壘打與34分打點，展現出色表現。

然而，他的行為問題再度浮上檯面，是否代表他依舊無法承受職業棒球的壓力？

「這次的事件可能再次印證了他過去的弱點——在壓力下容易崩潰。如果他無法克服心理層面的問題，未來恐怕會更加艱難。」一名記者如此表示。

關鍵字： 職棒佐藤龍世降三軍行為不當壓力

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