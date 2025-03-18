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大聯盟夢難以延續？藤浪晉太郎仍陷控球危機 火腿成潛在選項

▲▼ 藤浪晉太郎 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 藤浪晉太郎 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

現年30歲的日本投手藤浪晉太郎在水手隊春訓表現不佳，防禦率高達7.71，陷入嚴重的控球危機，這可能影響他的美國夢，如果無法上到大聯盟，轉戰墨聯、回日本都是選項，其中前大聯盟投手鈴木誠認為火腿或許是最佳歸處。

根據最新數據顯示，他在5場春訓比賽中投出4局2/3，共送出6次四壞球，WHIP值（每局被上壘數）達到1.93，遠高於小聯盟水準的1.40。

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藤浪的平均每場四壞球數更是驚人的11.6，是去年大聯盟平均值3.4的三倍多。

3月16日對教士隊的比賽中，他雖然1局無失分，但投了23球只有11球是好球，控球依然不穩定。賽後他坦言，「一到比賽就會不自覺地去想投球姿勢。

水手隊高層看中藤浪超過160公里的優質速球，曾建議他多投速球，但效果不彰。即使在對教士隊的比賽中，23球中有18球是速球，他仍在控球上遭遇困難。

事實上，藤浪的控球問題可追溯到他加入阪神虎隊的早期職業生涯。日媒指出，雖然藤浪曾嘗試改變為側投姿勢等各種調整，但由於根本原因未明，至今仍未能解決這個困擾。

前大聯盟投手鈴木誠分析，藤浪目前的表現難以晉升大聯盟，可能會從小聯盟開始是較為實際的選擇。他指出，「考慮到隨著賽季推進球隊陣容會逐漸確定，被釋出的可能性也存在。若無球隊願意冒險簽下他，轉戰墨西哥聯盟，甚至回歸日本棒球界都可能成為選項。」

若藤浪決定回歸日本職棒，日本火腿隊可能是一個意外的去處。火腿監督新莊剛志曾在2021年公開表達對藤浪的興趣，「有一位我想要的球員，阪神的藤浪君。來我這裡的話會大變身。」

鈴木誠認為，新莊監督的執教風格可能適合藤浪，「比起『重生』、『改造投球姿勢』這種框架式的指導方法，讓他能夠自由發揮才是關鍵。在新莊監督的日本火腿隊，藤浪或許真的能夠脫胎換骨。」

關鍵字： 棒球日本水手隊控球問題藤浪晉太郎

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