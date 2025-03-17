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韓華鷹新主場斥資47億亮相　前悍將洋投登板直呼：很漂亮

▲▼韓華新球場開放。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

▲韓華新球場開放。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹新主場17日首次亮相，開放1萬1000席早已銷售一空。前悍將洋投瑞恩成為第一位在此球場先發的投手，他賽後興奮地說：「這座新球場太美了，令人驚嘆！」

該球場以昌原NC恐龍主場為模型，由同樣的海岸建築公司設計，風格偏向美式球場。其中，外野圍欄設計為韓國職棒首座五邊形不對稱結構，全部座位開放時可容納2萬名觀眾。

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這座新球場由大田市政府出資建造，總投資2074億韓元（約新台幣47億元），其中國庫補助150億韓元、大田市出資1438億韓元、韓華集團投資486億韓元。此次熱身賽為球場初登場，例行賽首戰將於28日對戰起亞虎。

瑞恩此役對戰三星獅，先發5局僅被敲3支安打，失1分，奪5次三振。比賽因低溫提前於5局結束，最終韓華以3比1獲勝，收下熱身賽5連勝。儘管受到寒流影響，懷斯仍投出154公里的速球，展現強大壓制力。他說：「新球場真的太美了，也讓我對新賽季充滿期待！雖然天氣很冷，但現場還是有許多球迷來為我們加油，這讓我感到非常開心。」

韓華鷹隊總教練金卿文也給予瑞恩肯定：「他在這麼冷的天氣下，還能穩定投滿5局，表現相當出色。而且今天場上每個位置的球員都發揮得很好，大家都辛苦了！」

▲▼韓華新球場開放。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

▲韓華新球場開放。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

「感覺就像季後賽！」金卿文在比賽開始前，看到大批媒體到場採訪時笑著表示：「球員們對新球場非常滿意，現在就只剩下專心打好每一場比賽這件事了！」

本場最受關注的焦點，無疑是右外野的「Monster Wall」（怪獸高牆），該牆高達8公尺，用來補足右外野距離僅95公尺而較短的缺點，相較之下，左外野距離則為99公尺。

「本來以為球不太會飛出去，但實際上如果擊球夠扎實，還是能越過這面高牆！」金卿文笑著說。而在新球場擊出首轟的球員是金泰延，他在1局下第一打席就轟出陽春全壘打，為新球場寫下歷史。

此外，金卿文也提到投手們仍在適應新球場的投手丘：「這就像穿新鞋一樣，投手們需要時間來適應新的投手丘。不只是我們，三星隊的投手們也需要多次嘗試來熟悉這個環境。」

▲▼韓華新球場開放。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

▲韓華新球場開放。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

關鍵字： 韓華鷹新主場球場開放熱身賽懷斯

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