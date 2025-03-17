「爸爸去哪了？」大谷曬愛犬萌照　留守洛杉磯粉絲直呼太寂寞

▲大谷翔平更新愛犬彈額頭（Dekopin）的萌照。（圖／翻攝自IG／shoheiohtani，下同）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平上周剛飛抵日本羽田機場時，曾分享了一段愛犬「彈額頭（Dekopin）」的影片，讓球迷好奇牠是否也跟著回日本。不過大谷今（17）日貼出愛犬「剪毛」完成，慵懶躺在沙發的照片，看來「彈額頭」留在洛杉磯「看家」，有粉絲覺得牠看起來有點寂寞，「想跟爸爸玩吧！」

道奇明後天將與芝加哥小熊進行東京開幕戰，大谷今日抽空與日本知名藝術家村上隆見面， 期間有人問他，「彈額頭有跟你一起來嗎？」大谷笑著回應，「沒有。」證實愛犬和妻子真美子一起留在洛杉磯的家中。

大谷還更新了「彈額頭（Dekopin）」的最新照片，附上一把剪刀的表情符號，暗示愛犬剛完成「剪毛」。大谷更新的彈額頭3張萌照，包括一張睡眼惺忪、另一張則是探出腦袋的模樣，還有一張在熟睡，萌翻粉絲。

日本球迷紛紛留言，「彈額頭好像有點寂寞，想跟爸爸玩吧！」「留守家中好乖啊！」「剪完毛變得更帥了！」「爸爸去哪裡了？」「太可愛了，真的無法抗拒！」「翔平不在家，彈額頭看起來有點孤單呢……。」「乖乖等爸爸回來喔！」