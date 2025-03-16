道奇主帥盛讚才木浩人「有MLB水準」　賽前就計畫大谷只上2打席

▲阪神虎投手才木浩人面對道奇打線5局無失分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間16日，MLB東京系列賽的季前熱身賽，阪神虎以3比0完封洛杉磯道奇，讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）留下深刻印象。他在賽後接受採訪時，對阪神的表現給予高度評價，「這是一支很棒的球隊，守備也很扎實。」且盛讚阪神先發投手才木浩人投球達MLB水準。

在道奇主帥眼中，這場比賽最讓他印象深刻的阪神球員是先發投手才木浩人與轟出致勝三分砲的佐藤輝明，「才木的球速與力量都很強，投出的球達到MLB水準。」羅伯斯如此評價才木的表現。此役，才木先發5局僅被擊出1支安打，送出7三振，沒有失分，完美封鎖道奇打線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於關鍵3分砲的主角佐藤輝明，羅伯斯則讚譽道，「他是一名非常出色的打者，揮棒毫不遜色大聯盟打者，有展現出不會在對決中輸掉的打擊能力。」佐藤在第4局面對2屆賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell），鎖定152公里速球，將球轟向右外野看台，幫助阪神取得勝利。

此外，大谷翔平本場僅打2個打席便退場，對此羅伯斯表示，「他今天的表現不錯，揮棒也很好，安排2個打席是賽前的計畫，並不是臨時決定的。」

▲道奇大谷翔平今日只登場2打席便退場。（圖／路透）

至於明星內野手貝茲（Mookie Betts）因身體不適缺席2場熱身賽，羅伯斯則謹慎回應，「目前還無法判斷他是否能趕上開幕戰，明天他將參加訓練，屆時再觀察狀況。」