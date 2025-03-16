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《MLB The Show 2025》評分惹議　大谷1球未投99分、薩爾只有94

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平在《MLB The Show 2025》投打都獲得99評分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

MLB台灣時間16日公布《MLB The Show 2025》的選手評分，並選出投打雙方的Top 10名單。其中，洛杉磯道奇的大谷翔平在投手與打者評分皆獲得最高分99分，成功奪下「雙冠王」。然而，由於他整個2024賽季未曾投球，這份排名迅速引發熱議。

在打者評分部分，大谷與紐約大都會的索托（Juan Soto）及紐約洋基的賈吉（Aaron Judge）同獲99分，並列榜首。然而，投手榜的結果則讓不少球迷與專家感到疑惑。

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▲▼紐約洋基隊「法官」賈吉(Aaron Judge) 。（圖／路透社）

▲紐約洋基「法官」賈吉。（圖／路透社）

大谷在投手評分獲得最高的99分，而排在他之後的是亞特蘭大勇士的薩爾（Chris Sale）與底特律老虎的史庫柏爾（Tarik Skuba）2人以94分排在第2。他們在2024賽季皆有頂尖表現，薩爾拿下18勝3敗、防禦率2.38、225次三振，史庫柏爾則以18勝4敗、防禦率2.39、228次三振，雙雙奪得賽揚獎。

然而，即便這兩位當季表現最出色的投手仍遠遠落後大谷5分，這個結果立即引發質疑，許多球迷認為評分過度偏袒大谷。

▲▼亞特蘭大勇士薩爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞特蘭大勇士投手薩爾。（圖／達志影像／美聯社）

對於大谷在投手榜上的99分評價，評論區出現不少負面聲音，「這根本不合理！大谷去年根本沒投球，他怎麼能排第一？」、「如果他能健康回歸，他可能會成為史上最佳球員之一，但他已經1年多沒投球了，怎麼可能還能拿99分？」、「我是大谷的忠實粉絲，但給他99分實在太誇張，他應該是90分左右才對。」

還有球迷認為，這份排名並非基於實際表現，而是MLB刻意炒作大谷的影響力，「MLB為了宣傳，把他放在封面，什麼都願意做。」、「這到底是比賽，還是人氣投票？」

關鍵字： MLB大谷翔平索托賈吉薩爾史庫柏爾MLBTheShow2025

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