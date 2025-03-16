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王貞治呼籲日本球界主動出擊！邀台灣等國合作　借鏡大聯盟海外賽

▲▼「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽」貴賓導覽暨開球儀式，王貞治。（圖／記者李毓康攝）

▲王貞治。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

隨著美國職棒洛杉磯道奇與芝加哥小熊的海外開幕戰即將登場，福岡軟銀鷹名譽會長王貞治提及此話題，直言日本應該做些事情，跟台灣等國家合作，提升亞洲棒球熱潮。

大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希所屬的道奇，將與擁有今永昇太、鈴木誠也的小熊正面交鋒。從巨人、阪神與道奇、小熊的季前熱身賽開始，這次MLB日本開幕戰已經掀起了熱烈討論。

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MLB積極推動全球化的行動力讓人印象深刻。回顧過去，2019年MLB便曾在日本舉辦海外開幕戰，當時是水手與運動家的對決，同時也是傳奇球星鈴木一朗的引退戰。除了日本，MLB近年來也陸續在世界各地舉行正式比賽，展現強烈的國際化布局。

對此，福岡軟銀鷹名譽會長王貞治在春訓期間談及這個話題時，不僅對MLB的全球化策略感到佩服，更強調：「（日本棒球界）也不能只是坐視不管，必須主動出擊。」他認為，日本職棒（NPB）應該與台灣、韓國及中國等亞洲國家攜手合作，在各地舉辦比賽，共同提升亞洲地區的棒球熱潮。

「我們應該攜手努力，讓棒球熱潮升溫。即使是在中國舉辦比賽，時差問題也不大，交通上也完全可行，就像MLB的全球化策略一樣。」王貞治表示。

此外，王會長今年也將啟動「球心會」計畫，這是一項著眼於50年後、100年後的長遠發展戰略，目標是從整個棒球界著手推廣與振興棒球運動。雖然棒球仍然是日本的「國民運動」，但參與人數逐漸減少，王會長認為，未來並不一定能持續出現能吸引全球目光的棒球超級巨星，因此，必須積極推廣棒球文化，讓即便沒有職業球隊的地區，孩子們也能對棒球產生興趣。

王貞治過去曾提出「職棒16球團構想」，希望透過球隊擴編來促進棒球產業的發展與壯大。即便年歲漸長，他仍將棒球視為「令人心動的運動」，親力親為地投入棒球事務。隨著「球心會」計畫啟動，他的棒球推廣藍圖將如何展開，備受關注。

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