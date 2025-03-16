「勇士渴望我加入」巴特勒找到歸屬感　曝與柯瑞首次交流內容

▲巴特勒（右）在勇士找到歸屬感。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）本季因試圖「逼宮」離開熱火，成為媒體關注焦點，1月內遭球隊禁賽3次。不過自2月6日被交易到勇士後，他迅速融入，灣區戰績跟著起飛，他也找到了歸屬感，「我看到了一個想要我成為其中一員的團隊。在人生中，你所渴望的就是被需要。」

勇士上個月初透過交易網羅巴特勒，隨後與他簽下兩年延長合約。巴特勒近日接受《Andscape》訪問時透露，交易完成後，灣區兩大核心柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）第一時間就聯繫他，告訴他勇士需要他的勝利基因與攻防兩端的拚勁，巴特勒聽完後毫不猶豫地回應，「那就來吧！」

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「我看到了一個想要我成為其中一員的團隊。」巴特勒直言，「在人生中，你所渴望的就是被需要，不只是這個聯盟，而是任何事情，你都希望自己是被渴望的。『需要』是一種必須，而『被渴望』則是有人主動選擇讓你加入。我認為這是對一個人最高的尊重。」

▲巴特勒（左）曝光交易後首次與柯瑞交流的內容。（圖／達志影像／美聯社）

巴特勒的加盟讓勇士發生了「翻天覆地」的變化。交易前，勇士戰績僅25勝26敗，排名西區第10；現在，勇士以38勝28敗竄升西區第6，擺脫附加賽區，當巴特勒上場時，球隊更是繳出13勝1敗的絕佳成績。

在熱火期間，巴特勒曾兩度率隊闖進總決賽，但至今仍未奪冠。他強調加盟勇士後唯一的目標就是贏得歐布萊恩金盃，「當我走進這裡時，我就說：『聽著，我來這裡只有一個目的，那就是贏球。我不在乎得分，不在乎出手次數，什麼都不在乎。我只想贏，而我一直以來都是為了贏球才選擇我的下家。』」

▲巴特勒加入後，勇士戰績一飛衝天。（圖／達志影像／美聯社）

巴特勒大讚勇士的球隊文化和團隊氛圍都太棒了，「我們會為了勝利付出一切，這讓我的心態保持在最佳狀態，因為我們又開始贏球了。」

巴特勒本季因與熱火鬧翻而成為各界焦點，自從來到勇士後，他終於能夠遠離這些媒體炒作，專心打球，「沒有人再來討論我，這真是太棒了，」他笑著說，「讓我好好喝我的咖啡，玩玩骨牌，別來煩我。」