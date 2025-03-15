大谷翔平帶動熱潮！日球迷瘋搶周邊　美媒驚：7億美元太便宜了

This was the line to get MLB Tokyo Series merchandise on Friday night outside of the Tokyo Dome after the Dodgers held a workout (not a game, a workout.) These next few days are going to be nuts. pic.twitter.com/W9VLzjwLSW — Arash Markazi (@ArashMarkazi) March 14, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊與小熊隊的開幕系列賽尚未正式開打，東京已掀起一股熱潮。美國媒體曝光了道奇隊練習日當天，東京巨蛋周邊出現長長人龍的畫面，震驚美國球迷，甚至有人驚嘆，「7億美元真的太便宜了。」

在東京巨蛋的周邊商品販售區，大批日本球迷沿著牆壁排隊，等待購買MLB東京系列賽的限定周邊。他們有條不紊地依序前進，即便這只是14日的練習日，仍展現出大谷翔平驚人的人氣。

這段影片由美國體育媒體《Sporting Tribune》的執行長馬卡齊（Arash Markazi）分享至社群平台X。他驚嘆地寫道，「這是在周五晚上，道奇隊於東京巨蛋進行練習後（不是比賽！）排隊搶購MLB東京系列賽商品的人龍。接下來幾天肯定會更加瘋狂！」

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影片曝光後，美國球迷紛紛熱議，「7億美元真的太划算了！」這番話直指大谷翔平當時簽下的7億美元超級合約，顯示出他的市場影響力。此外，還有球迷驚呼，「道奇球迷太狂了！」「這簡直瘋了！」「日本現在根本是洛杉磯的一部分！」

道奇隊與小熊隊將於18、19日正式展開開幕系列賽，預計大谷翔平的超人氣將持續發燒。

▲道奇隊與小熊隊將於18、19日正式展開開幕系列賽，預計大谷翔平的超人氣將持續發燒。（圖／達志影像／美聯社）