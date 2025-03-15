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國中硬聯／新明國中挑戰隊史第6冠　冠軍賽首次對決崇明

▲新明挑戰隊史第6冠，陳鉦汯擔綱第六棒單場3支2。（圖／學生棒聯提供）

▲陳鉦汯擔綱第六棒單場3支2。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

桃園市新明國中今天（15日）在國中硬式聯賽4強賽中，以6局下5分大局定江山，終場以9比4擊敗台北市長安國中，成功闖進冠軍戰，將於明天對上台南市崇明國中，挑戰隊史第6座冠軍。

新明國中與長安國中今年度對戰過2次，各贏1次。今日比賽一開始，新明1局下靠著林楷翰安打首開紀錄。4局上，長安利用暴投回來得分。4局下，新明黃字泫敲出安打打回2分，長安則在5局上藉著曾乙喆二壘安打再將比數扳平。

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5局下，新明陳鉦汯安打打回1分。到了6局下，新明在2出局後再度發起攻勢，孫駿彥選到保送，黃字泫補上安打，長安投手王元甫連續丟出3次四死球，讓新明擠回分數。雖然長安換投，但陳鉦汯敲出二壘安打一棒清壘，新明單局灌進5分，讓長安即使7局上追回1分也無法改變結果。

新明總教練黃湋志表示，與長安是熟悉的對手，誰堅持住就有機會，第6局搶下大局是關鍵，陳鉦汯那一支清壘二壘安打拉開氣勢。他自32強賽對台中市中山國中那一場開轟後就越打越好，國小在台南只打社區棒球，國二就入選LLB代表隊，投打進步很多，最快球速約135公里。

陳鉦汯擔綱第六棒單場3支2，投球也後援1局失1分（無失分）。他說，對中山打出國中首轟後，越打越有信心，投球則是最近都是後援角色，有一點緊張，還好分數足夠。

新明去年拿下季軍，黃總教練表示，今年闖進冠軍戰，比去年進步，明天冠軍戰還是要步步為營。

另一場4強賽，台南市崇明國中全場狂敲19支安打，以15比8擊敗新北市二重國中，隊史首度晉級冠軍戰，將爭取隊史首座金盃。明天冠軍戰在上午11點進行，季軍戰則是上午9點先開打，由台北市長安國中對上新北市二重國中。

▲新明挑戰隊史第6冠，陳鉦汯擔綱第六棒單場3支2。（圖／學生棒聯提供）

▲新明挑戰隊史第6冠。（圖／學生棒聯提供）

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