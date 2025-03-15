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大谷翔平暖心回應大聯盟海外賽來台　蔡其昌談最大現實考量

▲▼2025中職開季團圓大辦桌，蔡其昌會長。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2025中職開季團圓大辦桌，蔡其昌會長。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2025中職開季團圓大辦桌，蔡其昌會長。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／高雄報導

東京大聯盟海外開幕戰即將開打，台灣記者在賽前詢問大谷翔平對於來台舉辦海外賽的看法，他也暖心回應，表示有機會的話很幸福。對此，中職會長蔡其昌15日出席中職開季活動時，也談到大聯盟海外賽在台灣舉辦的可行性，坦言在實務面上仍面臨許多挑戰。

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在經典賽資格賽期間，蔡其昌曾向大聯盟人員表達在台灣舉辦海外賽的意願，並獲得正面回應，但仍有許多考量與準備工作。他表示：「2027年之前，大聯盟還有一次勞資協商，若協商未順利達成，例行賽都可能受到影響，更遑論海外賽。不過，2027年之後的機會相對較高，但也有2028年洛杉磯奧運，時間點也需考量。」

此外，蔡其昌也指出，海外賽需要充足的準備及高額權利金支出，「我們必須訂定較高的票價，否則將面臨鉅額虧損。畢竟這是商業活動，商業將本求利，會面臨實務面問題。」他強調，雖然情感上非常期待台北大巨蛋能夠舉辦大聯盟海外賽，但現實面仍需考量許多因素，因此若要推動，必須組成專業團隊來負責相關事宜。

根據他的估算，權利金加上相關費用，總金額可能高達5至6億台幣，這是一筆驚人的費用，恐怕不是單一公司能夠負擔，而是需要六支中職球團的共同努力與協助。他表示：「如果真的有機會舉辦，勢必要整合各界資源。作為一名棒球迷，我非常希望台灣能有機會欣賞世界級比賽，我們會努力推動，但同時也必須讓大家了解，這是一項需要付出極高代價的計畫。」

蔡其昌也提到，如果中職的票房能如預期成長10至15%，就能給球迷與市場更多信心，也能增加邀請國外球隊來台交流的機會。

關鍵字： 中職大聯盟海外賽蔡其昌台灣

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