運動雲

>

林昀儒先聽牌卻遭逆轉　2比3敗給新科球王無緣WTT冠軍賽4強

▲▼台灣桌球「沈默殺手」林昀儒男單8強賽對上地主第3種子勒布朗（Felix Lebrun），最終以3比4惜敗。（圖／路透）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（15）日出戰WTT重慶冠軍賽8強戰，強碰新科球王林詩棟，力拚終結對戰7連敗，小林這次有備而來，11比6率先拿下首局，儘管次局遇上亂流3比11讓出，小林第3局迅速調整，以11比7搶先聽牌，可惜第4局3比11丟掉，決勝局激烈拉鋸，小林最終以7比11敗下陣來，無緣最終4強。

世界排名第13的林昀儒在重慶冠軍賽連續以3比0橫掃南韓一哥張禹珍、德國名將弗朗西斯卡（Patrick Franziska）挺進8強，今日與年僅19歲、桌壇史上最年輕球王林詩棟爭4強，自巴黎奧運後，兩人多次碰頭，小林在WTT賽場5連敗給「小石頭」林詩棟，若將亞錦賽男團與亞洲盃銅牌戰算進去，更是7連敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林昀儒今日在8強戰尋求突破，開賽雙方就多板相持，小林迅速進入狀況，先上手搶攻得手，擺短的策略也奏效，進攻銜接流暢，在5比5後連下3分，取得8比5領先，局末連續發球得分，10比6逼出4個局點，以11比6先下一城，有了好的開始。

▲▼林昀儒。（圖／路透）

進入第2局，在對手改變技戰術之下，林昀儒開局遇上亂流，出現失誤加上對手擦網幸運分，小林陷入1比8的劣勢，以3比11讓出。小林第3局重整旗鼓，再次掌握節奏，打出5比3攻勢，連續搶攻將比數改寫為7比5，被追到7比6後，小林喊出暫停。

暫停過後，林昀儒成功執行進攻戰術，再拉開8比6，接著小林在雙方激烈對拉之下得手，再搶攻得分，以10比6取得4個局點，被化解了1個後，以11比7搶先聽牌。不過小林沒能在第4局就終結比賽，以2比10被逼出8個局點，3比11丟掉此局，雙方打到決勝第5局。

林昀儒決勝局0比3開局，面臨不利局面，還好小林沉著應戰，隨後扳成了4比4，雙方形成拉鋸戰，小林在6比8後把對方打退台，追到了7比8，可惜接著連掉2分，以7比10被逼出3個賽末點，終場以7比11落敗，無緣最終4強，也苦吞對戰8連敗。

關鍵字： 桌球林昀儒WTT林詩棟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「唐西奇、AD交易案」完整過程曝！　名記查拉尼亞：手在發抖

「唐西奇、AD交易案」完整過程曝！　名記查拉尼亞：手在發抖

「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯　親曝決定回台主因

「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯　親曝決定回台主因

「意識到主力球員高齡化」　兄弟教頭談岳政華傷勢

「意識到主力球員高齡化」　兄弟教頭談岳政華傷勢

柯敬賢曝與佐佐木有趣互動 親見偶像大谷翔平：看到怪物！

柯敬賢曝與佐佐木有趣互動 親見偶像大谷翔平：看到怪物！

中職開季辦桌菜單藏巧思！蔡會長點名林威助、陳傑憲合約話題滿滿

中職開季辦桌菜單藏巧思！蔡會長點名林威助、陳傑憲合約話題滿滿

李珠珢人氣破表！　富邦悍將會員完售不加開

李珠珢人氣破表！　富邦悍將會員完售不加開

洲際球場牆外「一片白」　樂天教頭提出解方

洲際球場牆外「一片白」　樂天教頭提出解方

U18亞洲盃五人制棒球「銀」恨 辜仲諒：下一次討回來

U18亞洲盃五人制棒球「銀」恨 辜仲諒：下一次討回來

霸鉧德變化球不太準　古久保看黃博多：直球非常有速度

霸鉧德變化球不太準　古久保看黃博多：直球非常有速度

初對決黃博多「厲害」　林立2度斷棒：很有壓制性

初對決黃博多「厲害」　林立2度斷棒：很有壓制性

天后闆妹喊話「投資Andy500萬」　蹦闆送精品..地產董事送房子！

熱門新聞

「唐西奇、AD交易案」完整過程曝！　名記查拉尼亞：手在發抖

「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯　親曝決定回台主因

「意識到主力球員高齡化」　兄弟教頭談岳政華傷勢

柯敬賢曝與佐佐木有趣互動 親見偶像大谷翔平：看到怪物！

中職開季辦桌菜單藏巧思！蔡會長點名林威助、陳傑憲合約話題滿滿

李珠珢人氣破表！　富邦悍將會員完售不加開

讀者回應

﻿

熱門新聞

1唐西奇、AD交易案完整過程曝光

2「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯

3主力高齡化　兄弟教頭談岳政華傷勢

4柯敬賢親見偶像大谷翔平：看到怪物！

5中職開季辦桌菜單藏巧思！蔡會長點名陳傑憲合約

最新新聞

1「不順啊！」陳子豪笑稱自介卡關

2大聯盟海外賽來台？蔡其昌談最大現實考量

3林昀儒遭新科球王逆轉無緣4強

4台灣棒球2.0啟動！蔡其昌喊出場均9千人目標

5蔡其昌願親赴美邀卡洛爾、費爾柴德

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

隋棠曾抵制黃子佼　「孟耿如身分很兩難」

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366