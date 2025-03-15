林昀儒先聽牌卻遭逆轉　2比3敗給新科球王無緣WTT冠軍賽4強

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（15）日出戰WTT重慶冠軍賽8強戰，強碰新科球王林詩棟，力拚終結對戰7連敗，小林這次有備而來，11比6率先拿下首局，儘管次局遇上亂流3比11讓出，小林第3局迅速調整，以11比7搶先聽牌，可惜第4局3比11丟掉，決勝局激烈拉鋸，小林最終以7比11敗下陣來，無緣最終4強。

世界排名第13的林昀儒在重慶冠軍賽連續以3比0橫掃南韓一哥張禹珍、德國名將弗朗西斯卡（Patrick Franziska）挺進8強，今日與年僅19歲、桌壇史上最年輕球王林詩棟爭4強，自巴黎奧運後，兩人多次碰頭，小林在WTT賽場5連敗給「小石頭」林詩棟，若將亞錦賽男團與亞洲盃銅牌戰算進去，更是7連敗。

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林昀儒今日在8強戰尋求突破，開賽雙方就多板相持，小林迅速進入狀況，先上手搶攻得手，擺短的策略也奏效，進攻銜接流暢，在5比5後連下3分，取得8比5領先，局末連續發球得分，10比6逼出4個局點，以11比6先下一城，有了好的開始。

進入第2局，在對手改變技戰術之下，林昀儒開局遇上亂流，出現失誤加上對手擦網幸運分，小林陷入1比8的劣勢，以3比11讓出。小林第3局重整旗鼓，再次掌握節奏，打出5比3攻勢，連續搶攻將比數改寫為7比5，被追到7比6後，小林喊出暫停。

暫停過後，林昀儒成功執行進攻戰術，再拉開8比6，接著小林在雙方激烈對拉之下得手，再搶攻得分，以10比6取得4個局點，被化解了1個後，以11比7搶先聽牌。不過小林沒能在第4局就終結比賽，以2比10被逼出8個局點，3比11丟掉此局，雙方打到決勝第5局。

林昀儒決勝局0比3開局，面臨不利局面，還好小林沉著應戰，隨後扳成了4比4，雙方形成拉鋸戰，小林在6比8後把對方打退台，追到了7比8，可惜接著連掉2分，以7比10被逼出3個賽末點，終場以7比11落敗，無緣最終4強，也苦吞對戰8連敗。