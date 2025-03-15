中職開季辦桌菜單藏巧思！蔡會長點名林威助、陳傑憲合約話題滿滿

▲▼中職開季宣傳辦桌，菜單藏巧思。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

2025台灣運彩中華職棒開季宣傳活動將於高雄展覽館盛大舉行，今年特別打造「開季團圓大辦桌」，邀請球迷共聚一堂迎接新球季。本次活動由高雄內門知名辦桌名廚洪師傅掌廚，近百桌的團圓席次在開賣1分鐘內即宣告完售，展現球迷對於中職開季的熱烈期待。

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中華職棒開季團圓大辦桌活動吸引千人參與，門票開賣僅 1 分鐘即秒殺，讓中職會長蔡其昌直呼不可思議。他笑說：「我真的很懷疑，大家怎麼可以在一分鐘內搶到票？等下要告訴我秘訣。我連周杰倫的演唱會門票都搶不到，一定有什麼撇步！」

蔡其昌也談及活動未來是否移師其他城市，他坦言：「台北、台中辦嗎？我也很想啊！但 這場活動的價格不是佛心價，是流血價，聯盟沒辦法每年都這樣辦。」不過，他也感謝 高雄市政府的熱情邀請與支持，並回應市長期待，選擇高雄作為舉辦場地。

中華職棒第 36 年球季正式開打，各球隊積極備戰，蔡其昌也一一點名六隊，幽默評論：「味全龍 FA市場把選手買光，富邦悍將也把（林）威助總教練挖去二軍，啦啦隊更是最頂，來勢洶洶！統一獅不用多說，顏值最高，從12強到經典賽，獅隊球員表現搶眼。」

他接著看向中信兄弟，笑說：「爪迷以前都亞軍，現在變成冠軍常勝軍，把最強洋將準備好，這季是要準備連霸了吧？」至於樂天桃猿，他點名「隊長林立熱身賽火燙。」說到台鋼雄鷹，他忍不住開玩笑：「就不要再TAG我了啦！」

蔡其昌特別提到：「我們都希望（陳）文杰早日康復，『雞柳條』、『一粒』都還在，你不能只有好的時候才愛台鋼。」不過，他隨後話鋒一轉，笑說：「但台鋼好像也沒好過？」這句話讓現場球迷驚呼連連，他趕緊補充：「一年而已！沒有好過也很正常啦！」他進一步表示，不要再說高雄市是無情城市，「台鋼第一年進場數6000到7000人，已經打破新球隊第一年的紀錄！」

最後，蔡其昌強調：「六支球隊都很用心，球迷才會更投入，中職才能持續進步，國家隊也才會更強！我們會持續努力，讓職棒環境越來越好！」

這場開季活動不僅凝聚球迷熱情，也為中職新球季揭開熱血序幕，期待 36 年職棒精彩可期！本次開季活動邀請六隊球星現身高雄，包括：中信兄弟黃恩賜、林暉盛，統一7-ELEVEN獅郭俊麟、胡金龍，樂天桃猿黃子鵬、嚴宏鈞，味全龍蔣少宏、陳子豪，富邦悍將江國豪、江少慶，台鋼雄鷹陳柏清、陳宇宏，各隊明星選手將與球迷共度歡樂時光。

本次「開季團圓大辦桌」特別規劃9道佳餚及一道甜點，以棒球賽事元素為靈感，結合各球隊特色，打造獨具巧思的菜單：

第一棒：Movie Time式鮑魚

第二棒：黃金爪爪海鮮羹

第三棒：藍轟快攻烤鱈魚

第四棒：經典賽作伙去米糕

第五棒：府城猛獅壽喜燒

第六棒：登峰造極品活蝦

第七棒：氣蓋山河龍膽鍋

第八棒：蟹謝粉絲大團圓

第九棒：三振出局石斑肚

先發投手：樂天桃猿飛糕糕（甜點）