僅練習日門票秒殺！道奇東京訓練吸引萬名球迷震撼美媒：太誇張

▲除了大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希這三大日本球星外，現場球迷也對其他球員與工作人員相當熱情 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

MLB東京系列賽將於3月18、19日在東京巨蛋正式開打，由洛杉磯道奇對決芝加哥小熊，道奇隊在14日於東京巨蛋進行訓練，即便當天並無正式比賽，仍吸引約1萬名球迷進場觀看，門票在1小時內銷售一空。來自美國的記者們對此感到相當震撼。

美國《The Athletic》記者阿爾達亞（Fabian Ardaya）直呼：「太誇張了！雖然預期會有熱烈反應，但真正看到時，仍覺得不可思議。」《洛杉磯時報》哈里斯（Jack Harris）表示，「光是看訓練就能吸引1萬名觀眾，這真的很驚人！」

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打擊練習期間，每當選手擊出強勁的球，觀眾席便爆發熱烈掌聲。當球員從打擊籠走出時，球迷們更是起立鼓掌。《橘郡紀事報（Orange County Register）》的普蘭克特（Bill Plunkett）驚訝表示，「「MLB比賽時，打擊練習通常沒有人特別在意，但在這裡，每一發全壘打都能引起全場轟動！」

除了大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希這三大日本球星外，現場球迷也對其他球員與工作人員相當熱情。當克蕭（Clayton Kershaw）與史奈爾（Blake Snell）現身時，全場爆發歡呼，甚至投手教練普萊爾（Mark Prior）與山本由伸的翻譯園田芳大也受到粉絲大聲應援，就連佛里曼（Freddie Freeman）的兒子查理（Charlie）都獲得觀眾高喊他的名字，場面相當熱鬧。

道奇隊棒球事務總裁弗里德曼（Andrew Friedman）曾在2023年12月大谷加盟記者會上表示，「我們的目標之一，就是讓日本的棒球迷變成道奇藍的一員。」這場大受歡迎的訓練日，似乎證明了這並非遙不可及的夢想。

《The Athletic》記者阿爾達亞表示，「這正是道奇球團夢想的畫面。」而哈里斯也補充，「球隊管理層看到這樣的場景，一定笑得合不攏嘴吧。」