台灣新星簡彤娟3連敗給偶像無緣8強　王曼昱：私下是好朋友

▲台灣女單新星簡彤娟。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

23歲的台灣女單新星簡彤娟去年首次踏上奧運殿堂，世界排名一度衝到第44，她本周遞補參加WTT重慶冠軍賽，首輪逆轉擊敗荷蘭女將埃爾蘭，今（14）日與她的偶像、世界第2名將王曼昱爭搶8強門票，第3局雖化解了3個賽末點，最終仍以0比3吞下對戰3連敗，止步此站16強。

本周世界排名第51的簡彤娟，過去2次與王曼昱交手，是在去年巴黎奧運女團賽事及今年的新加坡大滿貫賽，分別以0比3、1比3敗北，雙方在重慶冠軍賽16強賽再次碰頭，將王曼昱視為偶像的簡彤娟，立下希望在對方手上拿下1局的目標。

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不過簡彤娟今日前2局狀態不佳，很快就以4比11、3比11讓出遭聽牌，直到第3局才重整旗鼓，一度以6比5領先，可惜沒能穩住局面，被王曼昱打出一波5比1反擊，反以7比10被逼出3個賽末點。

簡彤娟發揮韌性化解了3個賽點，將比數扳成10平，但實力雄厚的王曼昱關鍵時刻連下2分，簡彤娟最終以10比12吞下對戰3連敗，不過挺進16強已是這位台灣女單新星在冠軍賽層級的最佳成績，她將收穫90分的積分，下周有望重返世界前50。

值得一提的是，王曼昱也知道簡彤娟是自己的粉絲，她大方表示，「大家私下都是好朋友」，但上場雙方就是全力以赴。