大聯盟海外賽來台灣？大谷翔平也期待：非常適合！

▲「我也想在台灣比賽」大谷翔平熱情表白台灣球迷 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

MLB 2025 海外開幕戰將於3月18日、19日在東京巨蛋舉行，這是大聯盟繼去年韓國首爾之後，連續第二年選擇亞洲城市作為賽季起點。在賽前記者會上，道奇球星大谷翔平被問及未來是否可能在台灣舉辦 MLB 賽事，他表示，「我個人認為台灣非常適合，如果有機會能夠在台灣球迷面前比賽，那將會是一件非常幸福的事情。」

對於 MLB 逐步推動海外賽事，大谷翔平認為這是一件很棒的事情，並表示，「能夠在不同國家的球迷面前打棒球，本身就是一件令人開心的事。」他進一步指出，「去年在韓國，今年在日本，我認為只要這次的系列賽辦得成功，那麼未來在其他國家舉辦的機會就會越來越大。」

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當被問到對於在台灣比賽的看法時，大谷毫不猶豫地回應，「當然，我個人認為台灣是非常適合的地方，能夠在這樣熱愛棒球的國家比賽，是一件很棒的事情。」

除了對台灣作為 MLB 賽事場地的看法外，大谷翔平也談到了亞洲與美國球迷的不同。他表示，「每個國家的球迷都對棒球有著熱情，這一點是不變的。球迷們的存在本身就很棒，作為選手能在這些人面前比賽是無上的喜悅。所以無論國籍或種族，我都期待在這些人面前打球。」