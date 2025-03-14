柯瑞4千顆三分！致敬影片有特別人物　主帥設下個目標：8千顆

4,000 CAREER THREES.



Stephen Curry is in a league of his own! pic.twitter.com/FXZYPZz2LP — NBA (@NBA) March 14, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今（14）日成為NBA史上首位投進4000顆三分球的球員。總教練柯爾（Steve Kerr）對此表示祝賀，並替他設立下一個目標「8000」顆三分球。

這顆歷史性的三分球發生在勇士與國王之戰的第3節，當時比賽還剩8分19秒，柯瑞於右側45度角接獲穆迪（Moses Moody）的傳球，在有防守對位下出手命中。這是他當晚第4次三分出手，正式踏入4000顆三分球的殿堂。

Every three is a record. This one sets an entirely new standard.



4⃣, 0⃣0⃣0⃣ CAREER THREES for Stephen Curry pic.twitter.com/lkU7EqfSii [廣告]請繼續往下閱讀... March 14, 2025

當球應聲入網，全場球迷起立歡呼，隨後球場大螢幕播放了一段特別的致敬影片，其中包括勇士昔日中鋒畢德瑞許（Andris Biedrins）送上的祝賀，這位來自拉脫維亞的球員，正是當年助攻柯瑞投進生涯首顆三分球的人。

「當我在板凳上看到這段影片時，其實有點激動。」柯瑞表示，「他們沒事先告訴我，他們找畢德瑞許錄製這段訊息，當年他是我的老大哥，我真的很想考考隊上的年輕球員，看看他們知不知道那是誰，那已經是好久以前的事了。」

柯瑞本場賽前只差2顆三分球就能達標，他在首節剩5分35秒時，先於左側45度角投進第1顆三分球。但隨後他連續投丟2球，包括第二節還剩4分鐘時，他在三分線外30英尺處的出手打鐵，當時場邊觀眾顯然已迫不及待見證歷史時刻。

「我能感受到球館內的能量。」柯瑞賽後談到，「當我投進第1顆三分時，全場就開始期待，當第2顆出手但沒進時，大家的情緒也隨之波動，當終於達標的時候，那一刻真的很特別，能夠和球迷一起享受這個里程碑，真的很棒。」

總教練柯爾的球員生涯也以三分球聞名，談到子弟兵投進生涯第4000顆三分球時，他表示不可思議，但因為是柯瑞，所以不太意外，「我對柯瑞的三分球已經麻木了，他每場比賽都狂進。」隨後，他替子弟兵設立下一個目標，「8000顆，怎麼樣？」對此，柯瑞笑著回應，「我不覺得他想當教練這麼久。」

▲勇士柯瑞（右）命中生涯第4000顆三分球。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞的職業生涯已進入第16個賽季，即便偶爾因傷輪休，但他的手感依舊火燙，本賽季，他場均能命中5顆三分球，依然是聯盟最致命的外線威脅。

回顧NBA三分球歷史，當年米勒（Reggie Miller）的2560顆三分球已被視為天文數字，後來艾倫（Ray Allen）打破紀錄，以2973顆成為三分球王，直到2021年柯瑞正式超越艾倫，至今將紀錄推向4000大關。

目前，唯一可能接近4000顆門檻的球員是快艇的哈登（James Harden），他生涯累積3127顆，公鹿的里拉德（Damian Lillard）則以2794顆位居第3。不過，以柯瑞目前的狀態，他的三分球紀錄在未來恐怕將難以撼動。