柯瑞4千顆三分！致敬影片有特別人物　主帥設下個目標：8千顆

4,000 CAREER THREES. Stephen Curry is in a league of his own! pic.twitter.com/FXZYPZz2LP

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)今(14)日成為NBA史上首位投進4000顆三分球的球員。總教練柯爾(Steve Kerr)對此表示祝賀,並替他設立下一個目標「8000」顆三分球。

這顆歷史性的三分球發生在勇士與國王之戰的第3節,當時比賽還剩8分19秒,柯瑞於右側45度角接獲穆迪(Moses Moody)的傳球,在有防守對位下出手命中。這是他當晚第4次三分出手,正式踏入4000顆三分球的殿堂。

Every three is a record. This one sets an entirely new standard.



4⃣, 0⃣0⃣0⃣ CAREER THREES for Stephen Curry pic.twitter.com/lkU7EqfSii