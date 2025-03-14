山本由伸對決今永昇太寫歷史　佐佐木朗希興奮迎MLB首秀





▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希出席開幕戰賽前記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

MLB 2025 東京開幕戰即將於3月18日在東京巨蛋登場，道奇隊山本由伸、佐佐木朗希將迎來各自的大聯盟新篇章。山本確定擔任開幕戰先發，迎戰小熊隊的今永昇太；而佐佐木則將在第二戰（3月19日）登板，迎來大聯盟生涯首秀。

在賽前記者會上，兩人分享了對這次比賽的興奮心情，以及對於在日本球迷面前比賽的特別感受。

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佐佐木朗希：換上不同的球衣，興奮迎戰新挑戰

今年正式加盟大聯盟的佐佐木朗希，將在3月19日迎來 MLB 生涯首次登板，他的表現備受全球球迷期待。對於這場歷史性的一戰，他表示，「雖然不像其他選手 『回到日本』，因為我最近還是在日本比賽（笑），但能夠穿上不同的球衣在這裡比賽，讓我感到非常興奮，希望能夠發揮自己的能力，拿出好的表現。」

他也談到了第一次經歷大聯盟春訓的感受，「這是我第一次參加大聯盟春訓，深刻感受到大聯盟球員的球速、力量與比賽強度，這讓我大開眼界，也更期待自己能夠在這個環境中成長。」

至於對於即將面對的MLB打者，他坦言目前仍有很多未知數，「不僅是對上日本選手，其實我也還沒有和大聯盟的球員交手過，所以這場比賽將是我真正適應大聯盟的第一步。無論如何，我會專注於自己的投球，發揮出自己最好的能力。」

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

山本由伸：東京巨蛋開幕戰，感受格外特別

去年以12年3.25億美元轉戰道奇的山本由伸，將在3月18日的開幕戰擔任先發，對決小熊隊的日籍投手今永昇太，這場對決也將寫下MLB史上首次開幕戰日籍投手對決。

「能夠在開幕戰，而且是在東京巨蛋投球，這讓這場比賽變得更加特別。我會全力以赴，盡可能封鎖對手，希望能投出一場精彩的比賽。」山本說道。

談到回到日本比賽的感受，山本也分享，「我能夠感受到有許多球迷期待這場比賽，我自己也比平時更加興奮，希望能夠以最佳狀態迎戰。」

對於這場歷史性的日籍投手對決，他則表示，「這樣的對決本身就非常特別，更何況是在開幕戰上，這讓比賽更具歷史意義。我會專注於自己的投球，爭取最好的表現。」

此外，山本也提到自己小時候曾在東京巨蛋觀看MLB開幕戰，這次能夠作為開幕投手站上這座球場，對他來說意義非凡，「希望這場比賽能夠讓許多小朋友對棒球產生興趣，並帶給大家美好的回憶。」