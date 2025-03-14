羅伯斯曝3日籍球員使用策略！大谷翔平將擔任DH

▲道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）14日在東京出席記者會，談及即將到來的東京開幕戰，並透露大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等日籍球員的使用計畫。

大谷翔平擔任指定打擊 山本由伸設定5至6局、佐佐木朗希4至5局

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針對大谷翔平的出賽安排，羅伯斯明確表示，「他將以指定打擊（DH）身分參加兩場比賽。」而開幕戰先發投手山本由伸則預計投5至6局，羅伯斯期待道，「希望他能有一場精彩的投球表現。」

至於第2戰將登板的佐佐木朗希，羅伯斯透露球隊計畫讓他投4至5局，「我們對他充滿期待，會密切關注他的表現。」

破解今永昇太關鍵：避免揮空他的變速球

道奇隊開幕戰將面對小熊隊的日籍左投今永昇太，羅伯斯分析對手的特點，「他的速球擁有極佳延伸性，變速球也是他的王牌武器。我們若能避免揮空他的變速球，就有機會成功攻略。」

對東京開幕感興奮 道奇隊本季目標劍指二連霸

道奇隊時隔六年再度於日本開幕，羅伯斯表示，「能在日本比賽感到相當興奮，也滿懷感激。」對於本季的球隊戰力，他則展現信心，「包括佐佐木朗希在內，球隊補進了許多優秀的新成員，我們將是一支相當出色的隊伍。」

道奇隊與小熊隊將於3月18、19日在東京巨蛋進行兩連戰，正式揭開2025年MLB球季序幕。

▲大谷翔平的出賽安排，羅伯斯明確表示，「他將以指定打擊（DH）身分參加兩場比賽。」而開幕戰先發投手山本由伸則預計投5至6局，佐佐木朗西則預計投4到5局。（圖／達志影像／美聯社）

