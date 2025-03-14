高雄海神迎來魔鬼客場8連戰！　于煥亞：心態武裝起來

▲高雄全家海神于煥亞。（圖／高雄海神提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊結束3月主場二連戰，16日起展開客場8連戰，將北上作客新竹御嵿攻城獅、福爾摩沙夢想家、新北中信特攻、臺北戰神，並與新北國王、桃園台啤永豐雲豹有各兩次交手，這也將是海神本季最長的客場之旅。近4戰表現全面，場均能送出5.5次助攻的于煥亞指出，客場出賽肯定不容易，必須武裝好心態迎接挑戰。

海神16日將作客攻城獅，22日前進夢想家， 26日迎戰中信特攻，4月2日、5日與國王二連戰，11日對永豐雲豹，13日作客戰神，20日再戰永豐雲豹作為客場8連戰的最終戰。目前14勝10負的海神與夢想家已無勝差，距離國王隊也僅1.5場勝差，客場之旅攸關排名能否趁勝追擊。

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本季多次挺身掌控節奏、穩定軍心的于煥亞，近6場場均能送出5.3次助攻，剛結束的主場二連戰連兩天都有單場6助攻表現，並總能在外線給予對手適時一擊。

面對即將而來的客場之旅，于煥亞指出球隊必須專注防守，掌握轉換快攻，才有機會將連勝延續下去，「聯盟每支球隊都不好打。我們這幾場都是防守帶動進攻，還是要先從防守做起。打客場並不容易，大家的心態必須要武裝起來，迎接挑戰。」

身體不適之下，上周日仍請纓上陣的艾德則表示，他對球隊有信心，也會扮演起支持與鼓舞隊友的角色，「只要我們團隊合作、保持專注，每場比賽拚盡全力。相信我們夠強壯，大家要抱著必勝的決心展開客場連戰。」