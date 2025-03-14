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雷霆被看衰沒爭冠實力！　名記：NBA球員不把他們當一回事

▲▼雷霆SGA吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲有些NBA球員不認為雷霆有爭冠實力。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

儘管奧克拉荷馬雷霆整個賽季都穩居西區榜首，且在全聯盟僅有克里夫蘭騎士能在勝場數上與之匹敵，但部分NBA球員對雷霆的冠軍競爭力仍存疑。《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目《First Take》上透露，球員們不認可雷霆有爭冠實力。

「這支球隊（雷霆）不被尊重。」溫德霍斯特表示，「我每天都能聽到這種聲音，無論是來自聯盟內部人士還是球員們，他們的態度就像，『對啊，我們和雷霆同區沒關係，我們會沒事的。』他們根本不把雷霆當一回事。」

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▲▼雷霆SGA吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大（右）是本季MVP熱門人選。（圖／達志影像／美聯社）

這樣的說法令人驚訝，雷霆本季的表現極為強勢，擁有全聯盟最佳的+12.4淨勝分。若能維持這一數據至賽季結束，將成為史上第2高的單季淨勝分，僅次於1995-96年的芝加哥公牛。然而，NBA向來是一個以季後賽成敗論英雄的聯盟，這支雷霆核心陣容尚未在季後賽證明自己。

去年季後賽，雷霆在首輪過關後，次輪以2比4不敵達拉斯獨行俠，這仍是外界質疑他們的重要原因。如今，距離NBA季後賽開打僅剩1個多月，雷霆想獲得應有的尊重，必須在季後賽場上證明自己的實力。

關鍵字： NBASGA吉爾吉斯-亞歷山大雷霆

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