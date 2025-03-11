▲國二葉壘單日8局無失分 衛冕軍中山PK驚險晉級 。（圖／學聯提供）

記者王真魚／綜合報導

台中市中山國中今天(11日)先在預賽以4比0擊敗同縣市的向上國中，與宜蘭縣三星國中、南投縣三光國中戰績同為2勝1敗，經過PK加賽，中山先以4比0擊退三星，以分組第二驚險挺進國中硬式聯賽32強。

G組4隊取2隊晉級，戰情混沌，中山賽前戰績1勝1敗，三星則是2勝，三光則是1勝1敗，向上則是2敗，結果今日三光先以6比0擊敗三星，中山接著在葉壘獨撐7局完封好投帶領下，以4比0完封向上，形成三隊戰績相同，按照大會規定必須PK加賽。

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中山與三星先交手，先攻的中山靠著觸擊戰術，不是形成內野安打，就是三壘手、投手失誤，讓中山趁亂攻進一波4分攻勢，下半局再交給前一場勝投葉壘，以三上三下直接鎖住勝利。

中山昨日以3比4不敵三星，且是在最後一局被逆轉，總教練藍文權賽後直呼「再度對到三星，真的很怕再被逆轉」，他說，提醒選手把戰術執行好，造成對手失誤，這4分讓守備有穩定感，葉壘前一場先發狀況不錯，僅用66球，控球到位，就讓他投PK，他比國二生能力好一點，希望他身材再變壯一點，再努力一點，持續進步。

葉壘說，這是國中第一次投PK，今天狀況不錯，先得4分不會太緊張，很高興可以守下來。葉壘自認喜歡當投手，「我打擊也好，不過還是喜歡投球多一點，投出表現很開心」，他的偶像是旅美投手林維恩、莊陳仲敖，尤其認識林維恩，欣賞他投球的霸氣。

中山身為衛冕軍，今年挑戰三連霸，藍總提到，預賽的對手三光、三星都是強隊，驚險過關，希望球員接下來能維持穩定表現。