大谷自打球「擊中胯下」痛苦蹲地　道奇教頭笑：翔平沒事

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平今（11）日出戰亞利桑那響尾蛇的春訓比賽，擔任1棒指定打擊（DH），3打數敲出1安打，春訓打擊率維持在.353，展現火燙手感。但他此戰一度被自打球擊中胯下，當場痛苦蹲下，讓球迷捏了一把冷汗，對此總教練羅伯斯（Dave Roberts）笑著回應，「翔平沒事。」

大谷翔平今日在首打席就展現驚人打擊實力，面對響尾蛇資深右投柯蒂斯（John Curtiss），1好1壞後鎖定內角高球，擊出強勁二壘安打，擊球初速達118.5英里（約190.7公里）。隨後，在弗里曼（Freddie Freeman）的深遠安打護送下，大谷順利跑回本壘，為道奇隊攻下全場首分。

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▲道奇二刀流巨星大谷翔平11日對亞利桑那響尾蛇春訓比賽，3打數1安打。（圖／達志影像／美聯社，下同）

第二打席，大谷面對響尾蛇「火球」右投賈維斯（Bryce Jarvis），面對時速高達101.3英里（約163公里）的速球與尾勁驚人的94英里（約151.3公里）伸卡球，大谷最終敲出一壘方向滾地球遭到刺殺。

第三打席則是比賽的驚險時刻。大谷對上曾效力於日職養樂多隊的麥高夫（Scott McGough），他鎖定一顆變速球揮棒，卻不慎打成自打球，且球直接擊中胯下，讓他當場疼痛難耐，忍不住在打擊區蹲下。

所幸大谷很快恢復，繼續比賽，但隨後仍被麥高夫以變速球三振，這也是他此戰最後一次打擊。

大谷意外讓自己「中招」，總教練羅伯斯賽後笑著回應，「翔平沒事，一切都很好。」他也談到大谷首打席的火熱表現，「翔平真的很特別，他能以超乎常人的力量擊球，是少數能夠如此強勁攻擊球的打者，這不是普通選手可以做到的。」