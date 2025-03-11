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樂天女孩「主場戰袍」曝光！曲線全展現

▲▼ 0311樂天桃猿開季記者會-岱縈,若潼。（圖／記者黃克翔攝）

▲樂天桃猿秀服，岱縈、若潼。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿於11日舉辦開季記者會，正式發布年度主視覺與全新戰袍，其中主場球衣以條紋設計為亮點，引發熱烈討論。不僅球員對新球衣給予好評，樂天女孩嘎琳、小紫穿上新版主場球衣，若潼和岱縈也換上新秀服亮相，為新賽季增添亮麗色彩。

今年樂天女孩的隊服迎來全新升級，搭配球員主場球衣進行改版，主場球衣和亮片服都結合運動與時尚元素。嘎琳和小紫穿上「主場球衣」出場，對新球衣讚不絕口，直呼「有身材修飾的效果」，小紫也笑說：「加上一些線條，看起來比較顯瘦。」

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若潼和岱縈穿上APUJAN設計的亮片秀服，若潼表示：「上半身改為交叉設計，沿用上一屆的酒紅色。」她更提到，開季後全員將穿上熱騰騰的新球衣，展現出全新的氣象，令人期待新賽季的到來。而繞脖的亮片交叉設計也有進行包邊，女孩穿起來相當舒適，岱縈說：「下擺的片式裙裝，比較好運動。」

隨著即將到來的新賽季，樂天女孩們也緊鑼密鼓地排練新舞蹈。若潼透露，每週都有團練時間，並提前一個月在開幕戰前集訓，目前排練已陸續進行中。對於新賽季，若潼說，很期待與韓援的互動，希望能激發出更多火花，「最近大家都很用心在排練開幕戰的舞蹈，敬請期待。」

今年邀請知名時裝設計師APUJAN操刀新秀服，打造兼具運動感與時尚風格的表演服。APUJAN透露，設計時特別考慮到樂天女孩的舞蹈習慣，例如褲裙設計、亮面內側以柔軟材質包覆，並選用延展性更高、更輕薄的彈性針織布料，以樂天紅與白色拼接，呈現出動感與時尚兼具的全新風格。

▲▼ 0311樂天桃猿開季記者會-嘎琳,小紫。（圖／記者黃克翔攝）

▲樂天女孩主場新戰袍-嘎琳,小紫。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 樂天桃猿新球衣APUJAN球場表演韓援

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