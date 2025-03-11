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桃猿新戰袍亮相！林泓育讚條紋球衣非常帥　球褲跟進更完美

▲▼ 0311樂天桃猿開季記者會-球員啦啦隊合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲樂天桃猿開季記者會，宣布年度主視覺。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今召開開季記者會，發布年度主視覺以及新戰袍，其中主場球衣改以條紋設計，獲得球員好評，但美中不足的是，只有上半身是以條紋球衣呈現，林泓育坦言這是較為可惜之處，「如果球褲同樣以條紋設計，看起來就更完整了！」

桃猿2025年度主視覺散發濃烈的日系風格，以日本傳統花紋「和柄わがら」結合浮世繪雲朵，傳遞日式血統本色與劍指總冠軍的氣勢。其中最吸睛的莫過於球員全都換上全新的主場球衣，新款球衣採用細緻的日式線條設計，並用經典的樂天紅勾勒出俐落與氣魄，從肩膀延伸到胸前的流線條紋更有如鎧甲一般，賦予球員全力猛進的勇氣。

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至於客場球衣，球團表示，同樣使用樂天紅並加入代表榮耀的金色點綴，象徵王者的勝利風範，「期許全新的球衣為球員在場上的拚搏帶來更多自信與力量，2025年球季朝著總冠軍前進！」

▲▼ 0311 樂天桃猿開季記者會 -林鴻育,黃子鵬。（圖／記者黃克翔攝）

▲林泓育對於新球衣感到耳目一新，但也指出美中不足的地方。（圖／記者黃克翔攝）

林泓育直言今年球衣完全不一樣，「非常帥！完全不一樣，雖然材質上沒有變，但視覺感受相當不同。」他印象中，上次穿橫條球衣應該要追溯到LaNew時期。

記者提及球褲似乎是維持去年純白樣式，林泓育表示，球褲確實是沿用去年的款式，這方面可能比較美中不足，「就是缺少完整性啦！」不過整體來說，球員仍給予好評，投手黃子鵬大讚很帥。

至於客場球衣，則在腋窩下側增加金邊設計，黃子鵬笑說，「這代表我們要一起拚金冠軍！」

▲▼ 0311 樂天桃猿開季記者會 -林立,梁家榮。（圖／記者黃克翔攝）

▲林立、梁家榮展現客場球衣。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 樂天桃猿2025球衣日系風格球員好評王者風範

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