台灣羽球一姐換人！　戴資穎「稱霸12年」偉大紀錄畫句點

▲戴資穎連12年高居台灣女單第1紀錄告終。（圖／記者杜奕君攝）

記者游郁香／綜合報導

世界羽聯（BWF）今（11）日公布最新排名，台灣女單迎來「新一姐」，曾占據世界球后寶座長達214周的戴資穎，去年10月因傷申請排名保護，不過她的排名仍持續下滑到第25，宋碩芸本周則爬升至個人最佳的第19，小戴自2012年8月起，連12年高居台灣第1的紀錄正式畫下句點。

被譽為「假動作女王」的戴資穎，去年強忍膝傷拚戰巴黎奧運，去年9月中國公開賽後，她就沒再出賽，並在10月22日申請世界排名保護，之後進行了左膝手術，目前正在專心養傷。

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▲戴資穎在去年中國賽後就沒再出賽過。（圖／Badminton photo提供）

小戴曾表態，去年是自己選手生涯的最後一年，不過她本人至今未正式宣布退休。她上周受訪時強調，「運動員都有離開賽場的一天，但我的精神不會，希望能留下堅持到底、永不放棄的精神。」

小戴本周世界排名下滑到第25，宋碩芸則上升至第19，刷新個人生涯最佳紀錄，宋碩芸也取代了小戴，成為台灣新的女單一姐。自2012年8月起，小戴連12年高居台灣女單第1的紀錄正式畫下句點，她保持在女單世界前10的紀錄則停在581周。

▲宋碩芸 。（圖／CFP）