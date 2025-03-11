山本由伸最速156！壓制卡洛爾三打席　5局7K好投奪首勝

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇日籍投手山本由伸11日（台灣時間）對戰響尾蛇，先發5局，僅被敲4支安打，失1分，飆出春訓目前為止最快97英里（約156公里），奪7次三振，拿下熱身賽首勝。

山本由伸第一打席就對決台美混血強打卡洛爾（Corbin Carroll）在1好2壞的情況下，用指叉球讓對方揮空三振。隨後，他用直球讓湯瑪斯（Alek Thomas）擊出游擊滾地球出局，並再次用指叉球讓莫雷諾（Gabriel Moreno）揮空三振，僅用11球就完成了首局投球。

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山本由伸第二局在無人出局時被敲安打，並投出四壞保送，面對一、二壘危機順利化解，3局上演出3上3下，其中包含兩次三振。在該局的最後，他面對托馬斯時，投出了本春訓最快球速97英里（156.1公里）。4局上因暴投而掉分，5局上迅速回穩。他對決卡洛爾三打席，1三振、2個滾地球出局。

賽後，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「由伸今天投得很好！」他指出，「一開始投球數有些增加，但他很快就調整回來，持續穩定投球，這讓我感到非常滿意。我認為這真的是一次很棒的春訓。」

然而，儘管對山本的表現感到放心，羅伯斯仍然對他有更高的期待。他補充道：「我認為他還能做得更好，因為我在去年球季後半段及季後賽都看到了他的潛力。他的職業態度和準備方式都在朝著正確方向前進，當球季正式開始後，他的專注度還會進一步提升。」

隨著2025年賽季即將開幕，道奇隊將山本由伸推上開幕戰的先發投手，顯示球隊對他的高度信任。他的下一場比賽是3月18日東京巨蛋舉行的開幕戰，對戰小熊隊。羅伯斯表示，「很期待他在東京的首次先發。」