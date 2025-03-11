道奇教頭10.6億元續約！史上最高薪總教練　與大谷翔平攜手再拚冠

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

率領道奇奪世界大賽的教頭羅伯斯（Dave Roberts）確定與球隊達成4年3240萬美元（約新台幣10.6億元）的合約，年薪達810萬美元（約新台幣2.6億元）。

據《紐約郵報》的棒球記者海曼（Jon Heyman）報導，新合約達到3500萬美元，具體數字還有待確認，但無論如何已破史上最高年薪總教練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然羅伯斯合約總額不及2023年11月芝加哥小熊隊與康塞爾（Craig Counsell）簽訂的5年4,000萬美元，但平均年薪810萬美元已創大聯盟總教練史上最高紀錄，超越過去所有總教練的薪資標準。

羅伯斯出生於日本沖繩，球員時期曾效力道奇、紅襪、教士等隊，是一名以速度和打擊能力見長的外野手。2016年，他接下道奇總教練職位，至今已執教9個球季，並率隊8次奪得國聯西區冠軍。

在他帶領下，道奇隊於2020年和2023年兩度登上世界大賽冠軍，截至目前的執教總戰績為851勝506敗，穩居近年來大聯盟最成功的總教練之一。

特別是在2024年大谷翔平加盟道奇後，羅伯斯迅速與大谷建立了良好關係，兩人不僅在彼此生日時互贈禮物，甚至還會互相惡作劇，展現出輕鬆幽默的情誼。

此外，日媒《Daily》形容羅伯斯也是少數真正理解二刀流挑戰的總教練之一，他深知如何安排大谷的投打調度，讓這位日籍超級球星在道奇隊發揮最佳狀態，因此被視為大谷翔平在道奇的最大支持者之一，兩人將攜手挑戰二連霸。