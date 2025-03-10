國中硬聯／林頡廷關鍵三壘打+守成！三星終結「中山魔咒」二連勝

▲林頡廷追平三壘打又守成。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

宜蘭縣三星國中在3月10日的國中硬式聯賽上演驚天逆轉，在第7局原本2分落後的情況下，靠著林頡廷掃出關鍵三壘打追平比數，接著簡愷樂適時敲下超前分，最終以4比3力克衛冕軍台中市中山國中，取得分組二連勝，也終結對中山長達五年的不勝紀錄。

本場比賽開局由三星率先得分，但中山國中在3局下透過觸身球與2支安打反超為2比1，6局下再利用三星的2次守備失誤追加1分，將領先擴大至3比1。然而，三星在最後一局展現韌性，7局上一出局後連續獲得兩次保送，第一棒林頡廷強勢掃出三壘安打，一棒追回兩分，將戰局扳平。隨後藍天雨與簡愷樂接連敲安，攻下關鍵超前分。

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比賽來到7局下，中山雖然成功攻上二、三壘，但三星後援投手林頡廷穩住陣腳，及時回穩化解危機，成功守住1分領先，率隊拿下寶貴勝利。

本場比賽的最大功臣無疑是林頡廷，他不僅在關鍵時刻敲出追平三壘安打，更在最後一局後援登板投出無失分內容，為球隊鎖定勝利。三星總教練林孟生表示：「他控球穩定，變化球幅度大，不會怯場，去年就曾隨隊出賽，這次在壓力時刻展現應有水準！」

林孟生回憶當下戰況，他笑說：「林頡廷打完那支三壘安打後，我在三壘指導區直接跟他說，下一局換你上場收尾！」結果林頡廷不負所託，成功投出關鍵3個出局數，成為球隊致勝關鍵。

本場比賽勝利對三星來說意義重大，不僅奪下分組二連勝，更終結五年來未曾擊敗中山國中的紀錄，讓全隊士氣大振。林孟生透露，本屆預賽目標就是三戰全勝，拿下分組第一，並強調球隊不畏強敵，「這批球員從去年培養至今，九位先發選手中只有一人是國二生，他們都累積了不少比賽經驗，所以我們一直灌輸他們，不要怕強隊！」

此外，林孟生認為，中山國中在比賽中更換第二任投手後，球速更快，反而更符合三星隊擅長的攻擊型打法，才得以在最後一局發動致勝攻勢。

三星下一場將對上南投縣三光國中，林孟生強調：「這場勝利讓球員更有信心，但比賽還沒結束，我們的目標是先晉級，接著挑戰隊史新紀錄！」