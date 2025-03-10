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新科球王擋道！高承睿首戰大考驗　林昀儒8強恐遇「天敵」

▲▼台灣桌球「沈默殺手」林昀儒男單8強賽對上地主第3種子勒布朗（Felix Lebrun），最終以3比4惜敗。（圖／路透）

▲台灣一哥林昀儒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

WTT重慶冠軍賽明（11）日開打，「柚子同學」高承睿首戰就是硬仗，要與年僅19歲的新科球王林詩棟交手，台灣一哥林昀儒首輪對手則是南韓一哥張禹珍；值得一提的是，小林又在林詩棟的半區，若雙方都順利晉級，8強就會碰頭，包括2月的亞洲盃，小林已經7連敗給對方。

綽號「小石頭」的林詩棟從去年9月的澳門冠軍賽，到今年初的新加坡大滿貫賽，橫掃6座WTT男單冠軍，從世界前10之外一路登頂球王，他上個月以19歲9個月24天的年紀，打破中國「乒乓王子」孔令輝所保持的20歲2個月22天紀錄，成為桌壇史上最年輕的世界第1。

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▲▼中國19歲超新星林詩棟登頂世界第1，成為桌壇史上最年輕球王。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

▲中國19歲超新星林詩棟登頂世界第1，成為桌壇史上最年輕球王。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

根據今年WTT重慶冠軍賽籤表，林詩棟成了台灣男單此站的最大威脅，世界第24的台灣二哥高承睿首輪就要交手「小石頭」，雙方過去3次交手，小高還沒贏過對方，首場就是大考驗。

世界第13的台灣一哥林昀儒，首戰則要交手世界第12的南韓一哥張禹珍，兩人共對戰過4次，各取2勝；去年的仁川冠軍賽，小林3比1擊敗張禹珍，但之後的澳門世界盃2比4敗北。

▲▼台灣桌球「沈默殺手」林昀儒男單8強賽對上地主第3種子勒布朗（Felix Lebrun），最終以3比4惜敗。（圖／路透）

▲台灣一哥林昀儒自從巴黎奧運後就幾乎鎖死在林詩棟的半區。（圖／路透）

若林昀儒首輪過關，16強賽將迎戰德國名將弗朗西斯卡和西班牙羅伯勒斯之間的勝方，順利的話，最快8強就會碰上堪稱「天敵」的林詩棟。從2023年果阿球星挑戰賽8強、去年9月澳門冠軍賽8強、10月蒙貝列冠軍賽8強、11月法蘭克福冠軍賽4強，再到今年初新加坡大滿貫賽8強，小林全敗下陣來。

若將去年10月的亞錦賽男團冠軍戰、今年2月亞洲盃銅牌戰算進去，林昀儒已經7連敗給林詩棟。兩人都主打反手，小林的反手擰技術世界頂尖，但林詩棟的打法先進，球質重且擅長相持，小林仍在摸索突破對方的方法。

女單方面，40歲資深女將黃怡樺首輪迎戰世界第5的日本一姐早田希娜；世界第12的台灣一姐鄭怡靜預計13日登場，對決世界第4的中國好手陳幸同，同樣13日亮相的還有遞補參賽的簡彤娟，她將交手荷蘭埃爾蘭。

▲▼莊智淵與林昀儒、高承睿組成的中華桌球男團挺進8強。（圖／路透）

▲台灣二哥高承睿首戰就要強碰新科球王林詩棟。（圖／路透）

關鍵字： 桌球林昀儒高承睿WTT林詩棟

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