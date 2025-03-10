勇士主場警鈴大作！柯瑞以為是表演　曝巴特勒帶來的巨大改變

Steph originally thought tonight's false fire alarm at Chase Center was apart of the violinist's routine ???????? pic.twitter.com/JyxpuQDtWD — 95.7 The Game (@957thegame) March 9, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士前役以115比110險勝活塞，比賽中出現一段意外插曲，讓現場觀眾與球員一度錯愕。比賽進行期間，大通中心突然響起火災警報，讓所有人措手不及，灣區天王柯瑞（Stephen Curry）賽後幽默表示，自己一開始還以為這是「現場表演」的一部分。

▲勇士天王柯瑞（右）幽默表示，他以為賽前的火災警鈴是表演的一部分 。（圖／達志影像／美聯社）

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「當時場上有小提琴手正在演奏翻唱歌曲，我以為那是她的盛大壓軸演出，心想，『這也太誇張了吧！』」柯瑞笑著說，「後來才意識到這是真的火災警報，當下完全不知道該怎麼辦，因為場內有1萬9000名觀眾，我們該往哪裡逃？幸好最後證明只是誤報，這真的是我人生中第一次遇到這種狀況。」

儘管場內一度陷入混亂，柯瑞此戰表現沉穩，整場12罰12中，包辦了32分，外加3籃板、4助攻。除了咖哩大神穩定輸出外，交易截止日前換來的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也扮演了不可或缺的角色。

Asked Steph Curry about Jimmy Butler III's emerging offense (15-point 3Q) and centering himself when Butler is running the show: "[Jimmy] always talks about making the 'right play.' The right play was to score." pic.twitter.com/VKLs8eJM9n — Evan Giddings (@evanAgiddings) March 9, 2025

談到巴特勒對勇士的影響，柯瑞表示，「（巴特勒）總是強調要做出『正確的選擇』，而今晚的正確選擇，就是他自己主動得分。」在對戰活塞的比賽中，巴特勒在決勝節挺身而出，單節轟下15分，幫助勇士在最後關鍵時刻鎖定勝局。

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

自巴特勒加盟以來，勇士有了巨大變化，柯瑞進一步解釋，「很明顯，不只是我們的戰績，連我們的打法也不同了。剛開始時，他還在找回狀態，試著適應我們的體系，摸索如何發揮侵略性。現在我們開始圍繞他的習慣來調整戰術，效果也越來越好。這對我們來說非常重要，我們必須持續這樣打下去。我們不會自滿，但贏球的感覺真的很好。」

在巴特勒加盟後，勇士的表現大幅提升，近期戰績也攀升至西區第6，逐步擺脫附加賽區。隨著前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）即將回歸，勇士在季後賽的競爭力有望進一步提升。目前，柯瑞、巴特勒與格林（Draymond Green）這組核心組合正逐漸展現化學效應，讓勇士成為西區不可忽視的競爭者。

▲巴特勒加盟後，勇士戰績突飛猛進。（圖／達志影像／美聯社）