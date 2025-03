勇士主場警鈴大作！柯瑞以為是表演　曝巴特勒帶來的巨大改變

Steph originally thought tonight's false fire alarm at Chase Center was apart of the violinist's routine ???????? pic.twitter.com/JyxpuQDtWD

記者游郁香/綜合報導

勇士前役以115比110險勝活塞,比賽中出現一段意外插曲,讓現場觀眾與球員一度錯愕。比賽進行期間,大通中心突然響起火災警報,讓所有人措手不及,灣區天王柯瑞(Stephen Curry)賽後幽默表示,自己一開始還以為這是「現場表演」的一部分。

▲勇士天王柯瑞(右)幽默表示,他以為賽前的火災警鈴是表演的一部分 。(圖/達志影像/美聯社)

「當時場上有小提琴手正在演奏翻唱歌曲,我以為那是她的盛大壓軸演出,心想,『這也太誇張了吧!』」柯瑞笑著說,「後來才意識到這是真的火災警報,當下完全不知道該怎麼辦,因為場內有1萬9000名觀眾,我們該往哪裡逃?幸好最後證明只是誤報,這真的是我人生中第一次遇到這種狀況。」

儘管場內一度陷入混亂,柯瑞此戰表現沉穩,整場12罰12中,包辦了32分,外加3籃板、4助攻。除了咖哩大神穩定輸出外,交易截止日前換來的「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)也扮演了不可或缺的角色。

Asked Steph Curry about Jimmy Butler III's emerging offense (15-point 3Q) and centering himself when Butler is running the show: "[Jimmy] always talks about making the 'right play.' The right play was to score." pic.twitter.com/VKLs8eJM9n