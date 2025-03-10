溫班亞瑪報銷！馬刺大膽嘗試　讓後場強力新援福克斯打小前鋒

▲馬刺嘗試讓福克斯（右）擔任小前鋒。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

自2月被交易至馬刺後，福克斯（De'Aaron Fox）原本期待與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）聯手的計畫，因後者的血栓無限期延後。馬刺決定在本季剩餘的時間嘗試不同戰術配置，其中包含讓福克斯擔任小前鋒。

馬刺代理總教練強森（Mitch Johnson）表示，在溫班亞瑪缺陣的期間，球隊打算嘗試多種戰術搭配，包括讓福克斯擔任不同角色，以適應長遠的戰術體系，他表示，「我們正在嘗試不同的戰術變化，會讓他（福克斯）上場時間更長，甚至試著讓他擔任小前鋒。」

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雖然以上調整僅是短期戰術的一部分，但強森強調，球隊的重點仍在於建立長期穩定的球風，而福克斯是這個計畫中的關鍵人物，「他是高等級的球員，因此我們相信他能迅速發揮影響力。」強森補充，「但最重要的是，這是一個長遠的過程，目前仍處於初期階段，但我們對未來充滿期待。」

福克斯自2017年進入NBA以來，一直效力於國王，此次交易是他生涯首度轉隊。談及轉換環境的挑戰，他表示自己專注於比賽本身，「當你身處新的環境，你無法預測會發生什麼。但對我來說，最重要的事情不變，那就是上場比賽，做好我的本分，並在攻防兩端發揮影響力。」

福克斯也坦言，自己希望提升投籃穩定性，特別是把握空檔機會，「如果能做好防守並命中空檔投籃，我相信我能在聯盟的任何球隊發揮價值。」福克斯表示，「這將是我接下來努力的方向。」

目前，馬刺陣中有不少年輕球員，除了超級新星溫班亞瑪外，還包括菜鳥後衛卡瑟爾（Stephon Castle）等人。福克斯表示，他對這些年輕球員的未來充滿信心，也希望自己能與各種不同類型的隊友共存，「在我職業生涯結束前，我希望自己能成為一名能與任何隊友搭配的球員。」

▲馬刺超級新星溫班亞瑪（左）。（圖／達志影像／美聯社）

當被問及對溫班亞瑪的看法時，福克斯給予高度評價，並笑稱這位身高224公分的超級新星，可能會在日常生活中面臨一些特別的挑戰，「他很努力，也很聰明，跟他在一起感覺很棒，但有時候我也會想，他的日常生活應該會比我們辛苦。」福克斯隨後開玩笑說，「像我們這種身高的人，只要戴上帽T就能輕鬆在街上行動，但他可沒那麼容易。」