湖人作客綠衫軍票價創歷史新高　唐西奇被交易竟與布朗有關？

Did the Mavs really trade Luka Doncic because of Jaylen Brown?



NBA insider Marc Spears said Jaylen Brown was the reason Nico Harrison believed Luka wasn't that guy:



"That dude, [Jaylen Brown] is the reason why Luka got traded. What he did to Luka in the Finals was shut him… pic.twitter.com/hwcsI6I2pC — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 8, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人今（9）日作客「世仇」塞爾提克，票價創下綠衫軍主場歷史新高，場邊席最貴要價2萬3112美元（約76萬台幣）。賽前《ESPN》記者史皮爾斯（Marc Spears）爆料，獨行俠之所以決定將唐西奇（Luka Doncic）交易到湖人，與他去年總決賽遭波士頓FMVP布朗（Jaylen Brown）「鎖死」有關。

▲金童唐西奇（右）被獨行俠交易，竟與塞爾提克FMVP布朗（中）有關？（圖／達志影像／美聯社）

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竄升西區第2的湖人，今日與死對頭塞爾提克進行本季第2次交手，紫金大軍前一次在洛城主場以117比96痛扁綠衫軍，兩隊此戰換在TD花園對決。根據《TickPick》統計，這場比賽票價創下塞爾提克主場歷史新高，場邊席最貴要價2萬3112美元（約76萬台幣），最便宜的門票也要485美元（約1萬5928台幣）。

這場比賽的另一個焦點話題，是《ESPN》資深記者史皮爾斯的爆料，他近日在節目中表示，「布朗是讓獨行俠管理層質疑唐西奇的關鍵人物。他在總決賽對唐西奇的全場壓迫與防守讓達拉斯開始懷疑，唐西奇是否真的是球隊未來的領袖，甚至開始對他的體能狀況感到擔憂。」

▲前獨行俠招牌唐西奇（左）去年總決賽遭塞爾提克雙槍之一布朗鎖死。（圖／達志影像／美聯社）

美國媒體《ClutchPoints》指出，這種說法並非毫無根據，據《NBC體育》波士頓站的統計，2024年NBA總冠軍賽期間，布朗5戰共防守唐西奇長達32分04秒，在這段時間內，唐西奇在154.4個回合中僅得到21分，總計22投9中，三分球8投2中，還發生5次失誤。

《ClutchPoints》直言，「如果史皮爾斯的理論屬實，那湖人應該感謝布朗，因為他間接『送』給他們一位超級球星。」

然而，這說法仍有爭議。雖然唐西奇在總決賽的表現受到影響，但以此作為交易他的理由似乎過於武斷。唐西奇最近才度過26歲生日，過去5年他連續入選全明星賽並進入年度1隊，已是新生代巨星之一，未來也還有極大發展空間。

▲塞爾提克布朗。（圖／CFP）